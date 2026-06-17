Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı
Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti.
Ürdün, Ali Iyad Olwan'ın 50. dakikada attığı golle Avusturya karşısında 1-1'i buldu.
Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine attığı golle Ürdün karşısında 2-1 öne geçti. Avusturya, Marko Arnautovic'in 90+12'deki penaltı golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Ürdün, ilk maçında puan alamadı.
Avusturya, Dünya Kupası' bir sonraki maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün, Cezayir ile puan mücadelesi verecek.
Stat: San Francisco
Hakemler: Dahane Beida (Moritanya), Jerson Dos Santos (Angola), Elvis Guy Nguegoue (Kamerun)
Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Lienhart, Alaba (Dk. 59 Danso), Mwene (Dk. 59 Wanner), Seiwald, Xaver Schlager (Dk. 59 Chukwuemeka), Schmid (Dk. 83 Wimmer), Laimer, Sabitzer, Kalajdzic (Dk. 46 Arnautovic)
Ürdün: Abulaila, Haddad (Dk. 81 Almardi), Nasib (Dk. 81 Alrosan), Alarab, Abualnadi (Dk. 72 Obaid), Abu Taha, Alfakhouri (Dk. 88 Azaizeh), Alrashdan, Al-Rawabdeh, Olwan, Altamari (Dk. 88 Aldaoud)
Goller: Dk. 20 Schmid, Dk. 76 Alarab (Kendi kalesine), Dk. 90+12 Arnautovic (Penaltıdan) (Avusturya), Dk. 50 Olwan (Ürdün)
Sarı kart: Dk. 77 Sabitzer (Avusturya)
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|Av.
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|ABD
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|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
|0
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|2
|0
|2
|3
|3
|Türkiye
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|0
|2
|-2
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|4
|Paraguay
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|1
|4
|-3
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|A
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|Av.
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|1
|Meksika
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|0
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|3
|2
|Güney Kore
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|2
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|1
|3
|3
|Çekya
|1
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|1
|2
|-1
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|4
|Güney Afrika
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|0
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|0
|2
|-2
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|Y
|Av.
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|1
|İsviçre
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|1
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|1
|2
|Kanada
|1
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|1
|0
|1
|1
|0
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|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0