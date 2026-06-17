Livakovic için 3 milyon euro teklif

Dinamo Zagreb, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hırvat ekibi, tecrübeli kalecinin bonservisi için 3 milyon euro önerdi.
Fenerbahçe ise bu teklife henüz yanıt vermedi ve Dünya Kupası'nda Livakovic'in piyasa değerini artırmasını umuyor.
31 yaşındaki deneyimli file bekçisinin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe ise bu teklife henüz yanıt vermedi ve Dünya Kupası'nda Livakovic'in piyasa değerini artırmasını umuyor.
31 yaşındaki deneyimli file bekçisinin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.