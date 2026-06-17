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Livakovic için 3 milyon euro teklif

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in bonservisi için 3 milyon euro önerdiği Dominik Livakovic için beklemeye geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 09:28
Haber: Sabah
Livakovic için 3 milyon euro teklif
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Dinamo Zagreb, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvat ekibi, tecrübeli kalecinin bonservisi için 3 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe ise bu teklife henüz yanıt vermedi ve Dünya Kupası'nda Livakovic'in piyasa değerini artırmasını umuyor.

31 yaşındaki deneyimli file bekçisinin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



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