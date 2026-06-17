Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Scaloni'den Lionel Messi sözleri

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Cezayir maçının ardından Lonel Messi ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

calendar 17 Haziran 2026 08:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Scaloni'den Lionel Messi sözleri
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup eden Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin yıldızı olan ve hat-trick yapan Lionel Messi hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Scaloni, "Leo istediği sürece dünyanın en iyisi olmaya devam edecek. Bunu 20 yıldır her maçta yapıyor. Futbolu seven herkes için onu izlemek heyecan verici." dedi.

Takım olarak başarılarının temelinde kolektif anlayışın yattığını vurgulayan Arjantinli çalıştırıcı, "Bizim için her zaman önce takım geliyor. Zorlandığımız anlarda da bundan güç alarak en iyi şekilde çıkmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının rekabetçi karakterine dikkat çeken Scaloni, "Bu oyuncular küçük yaşlardan beri kazanmak için mücadele ediyor. Hepsi sıra dışı futbolcular. Mücadele etmeleri ve gelişmeye devam etmeleri gerektiğini anlatmak zor değil. Gerektiğinde acı çekmeyi ve savaşmayı biliyorlar." şeklinde konuştu.

Galibiyetin rehavete neden olmayacağını belirten deneyimli teknik adam, "Bu sonuç bizi rahatlatmayacak. Tam tersine, bugün yaptığımız gibi çalışıp doğru şeyleri yaptığımızda rakipler için ne kadar zor bir takım olduğumuzu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin'in hem mücadeleci hem de üretken bir takım olduğunun altını çizen Scaloni, "Savaşan bir ekibiz ancak topa sahip olduğumuzda da rakiplere zarar verebilecek kaliteye sahibiz. Oyuncularımıza çalışmadığımız takdirde herkesin bizi yenebileceğini anlatıyoruz ve onlar da bunu çok iyi anlıyor." dedi.

Scaloni son olarak Messi'nin takım üzerindeki etkisine değinerek, "Leo'nun etrafına yaydığı enerji ve hisler gerçekten inanılmaz. Bunu tarif etmek çok zor. Takım arkadaşları onu bir yandan tanrı gibi görüyor, diğer yandan ise mahalleden çıkmış sıradan bir çocuk gibi." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Scaloni
Scaloni'den Lionel Messi sözleri
Messi:
Messi: "Zor günler yaşadım ama..."
Lionel Messi, Dünya Kupası
Lionel Messi, Dünya Kupası'nın tarihine geçti!
Messi hat-trick yaptı, Arjantin Dünya Kupası
Messi hat-trick yaptı, Arjantin Dünya Kupası'na şovla başladı
Mbappe, Fransa tarihinin en golcü oyuncusu oldu!
Mbappe, Fransa tarihinin en golcü oyuncusu oldu!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11002113
3Ürdün100112-10
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön