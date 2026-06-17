Scaloni'den Lionel Messi sözleri

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup eden Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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Mücadelenin yıldızı olan ve hat-trick yapan Lionel Messi hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Scaloni, "Leo istediği sürece dünyanın en iyisi olmaya devam edecek. Bunu 20 yıldır her maçta yapıyor. Futbolu seven herkes için onu izlemek heyecan verici." dedi.
Takım olarak başarılarının temelinde kolektif anlayışın yattığını vurgulayan Arjantinli çalıştırıcı, "Bizim için her zaman önce takım geliyor. Zorlandığımız anlarda da bundan güç alarak en iyi şekilde çıkmayı başardık." ifadelerini kullandı.
Oyuncularının rekabetçi karakterine dikkat çeken Scaloni, "Bu oyuncular küçük yaşlardan beri kazanmak için mücadele ediyor. Hepsi sıra dışı futbolcular. Mücadele etmeleri ve gelişmeye devam etmeleri gerektiğini anlatmak zor değil. Gerektiğinde acı çekmeyi ve savaşmayı biliyorlar." şeklinde konuştu.
Galibiyetin rehavete neden olmayacağını belirten deneyimli teknik adam, "Bu sonuç bizi rahatlatmayacak. Tam tersine, bugün yaptığımız gibi çalışıp doğru şeyleri yaptığımızda rakipler için ne kadar zor bir takım olduğumuzu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Arjantin'in hem mücadeleci hem de üretken bir takım olduğunun altını çizen Scaloni, "Savaşan bir ekibiz ancak topa sahip olduğumuzda da rakiplere zarar verebilecek kaliteye sahibiz. Oyuncularımıza çalışmadığımız takdirde herkesin bizi yenebileceğini anlatıyoruz ve onlar da bunu çok iyi anlıyor." dedi.
Scaloni son olarak Messi'nin takım üzerindeki etkisine değinerek, "Leo'nun etrafına yaydığı enerji ve hisler gerçekten inanılmaz. Bunu tarif etmek çok zor. Takım arkadaşları onu bir yandan tanrı gibi görüyor, diğer yandan ise mahalleden çıkmış sıradan bir çocuk gibi." ifadelerini kullandı.
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