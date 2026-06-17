Fenerbahçe, Kassoum Ouattara için devrede!

Monaco forması giyen Beşiktaş'ın transfer listesinde olan sol bek Kassoum Ouattara için Fenerbahçe de devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEMASLAR BAŞLADI
Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki oyuncu için Monaco'yla temasa geçtiği öğrenildi. Fransızlar, 15 milyon Euro talep ediyor.
Beşiktaş ile yarışa giren Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Monaco'da geçen sezon 24 maçta süre bulan 21 yaşındaki sol bek, 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Ouattara'nın, Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki oyuncu için Monaco'yla temasa geçtiği öğrenildi. Fransızlar, 15 milyon Euro talep ediyor.
Beşiktaş ile yarışa giren Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Monaco'da geçen sezon 24 maçta süre bulan 21 yaşındaki sol bek, 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Ouattara'nın, Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.