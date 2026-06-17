Aziz Yıldırım'dan Mason Greenwood yanıtı!

Marsilya forması giyen Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin gündeminde düşmüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, İngiliz yıldız ile anlaşma sağladığını duyurdu. Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık seçiminde ise kazanan isim Aziz Yıldırım oldu.
Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de Greenwood iddiası gündeme gelmeye devam ediyor.
AZİZ YILDIRIM'DAN YANIT
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 24 yaşındaki Greenwood, Aziz Yıldırım'a da sunuldu.
Greenwood'un başkan Aziz Yıldırım'a da "Taraftarın çok istediği oyuncu." şeklinde rapor olarak sunulduğu ancak Yıldırım'ın "Önce şartlarına bir bakalım. Öncelikle teknik direktörümüzü belirleyelim sonra değerlendiririz" cevabını verdiği öğrenildi.
ROMA DEVREDE
İtalya Serie A ekiplerinden Roma da Mason Greenwood için girişimlerine devam ediyor. Roma, 24 yaşındaki futbolcuyu ısrarla kadrosuna katmak istiyor.
Marsilya'da geçen sezon 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.
Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de Greenwood iddiası gündeme gelmeye devam ediyor.
AZİZ YILDIRIM'DAN YANIT
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 24 yaşındaki Greenwood, Aziz Yıldırım'a da sunuldu.
Greenwood'un başkan Aziz Yıldırım'a da "Taraftarın çok istediği oyuncu." şeklinde rapor olarak sunulduğu ancak Yıldırım'ın "Önce şartlarına bir bakalım. Öncelikle teknik direktörümüzü belirleyelim sonra değerlendiririz" cevabını verdiği öğrenildi.
ROMA DEVREDE
İtalya Serie A ekiplerinden Roma da Mason Greenwood için girişimlerine devam ediyor. Roma, 24 yaşındaki futbolcuyu ısrarla kadrosuna katmak istiyor.
Marsilya'da geçen sezon 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.