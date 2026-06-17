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Ampute futbolda Türkiye Kupası heyecanı

Ampute futbolda Türkiye Kupası, İstanbul'da sahibini bulacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 10:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ampute futbolda Türkiye Kupası heyecanı
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Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın sahibi, İstanbul'da yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre kupada yarı final maçları, 19 Haziran Cuma günü oynanacak.

İlk yarı final maçı, saat 16.00'da lig şampiyonu Şahinbey Belediyespor ile Malatya Büyükşehir Belediyespor arasında yapılacak.

Başkent Ampute Futbol Gücü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü arasındaki diğer yarı final müsabakası, saat 18.00'de başlayacak.

Final karşılaşması ise 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.

Ampute futbolda Süper Kupa karşılaşması da 21 Haziran Pazar günü saat 17.00'de yine İstanbul'da yapılacak.

Şişli Belediye Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı'nda oynanacak tüm müsabakalar, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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