Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt ile görüşme

Fenerbahçe'de yeni dönemde futbol yapılanmasında görev alması beklenen Dirk Kuty, Aziz Yıldırım ile görüştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Görev tanımını netleştirmek için Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelen Dirk Kuyt, Belçika'ya döndü.
Seçim öncesinde Aziz Yıldırım ile anlaşmaya varan Kuyt, teknik direktörün açıklanmasını bekliyor.
45 yaşındaki Kuyt, Dordrecht'te teknik direktör olarak görev yapıyor. Kuyt'ın, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün açıklanmasının ardından Hollanda ekibinden ayrılması bekleniyor.
Seçim öncesinde Aziz Yıldırım ile anlaşmaya varan Kuyt, teknik direktörün açıklanmasını bekliyor.
45 yaşındaki Kuyt, Dordrecht'te teknik direktör olarak görev yapıyor. Kuyt'ın, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün açıklanmasının ardından Hollanda ekibinden ayrılması bekleniyor.