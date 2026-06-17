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Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt ile görüşme

Fenerbahçe'de yeni dönemde futbol yapılanmasında yer alması beklenen Dirk Kuyt, Aziz Yıldırım ile görüştü. Kuyt, Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün açıklanmasını bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 11:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt ile görüşme
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Fenerbahçe'de yeni dönemde futbol yapılanmasında görev alması beklenen Dirk Kuty, Aziz Yıldırım ile görüştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Görev tanımını netleştirmek için Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelen Dirk Kuyt, Belçika'ya döndü.

Seçim öncesinde Aziz Yıldırım ile anlaşmaya varan Kuyt, teknik direktörün açıklanmasını bekliyor.

45 yaşındaki Kuyt, Dordrecht'te teknik direktör olarak görev yapıyor. Kuyt'ın, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün açıklanmasının ardından Hollanda ekibinden ayrılması bekleniyor.





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