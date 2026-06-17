Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nda Iğdır FK'dan 2 oyuncu

1'inci Lig ekiplerinden Iğdır FK, 2026 Dünya Kupası'nda 2 futbolcusuyla temsil ediliyor. Orta saha oyuncusu Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı, sol kanatta oynayan Ryan Mendes ise Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kaptanı olarak dünyanın en büyük futbol organizasyonunda sahaya çıktı

calendar 17 Haziran 2026 12:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda Iğdır FK'dan 2 oyuncu
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası devam ediyor. 48 ülkenin yer aldığı kupada 1'inci Lig ekiplerinden Iğdırspor FK da 2026 Dünya Kupası'nda 2 futbolcusuyla temsil ediliyor. Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna ile Ryan Mendes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımlarının kaptanı olarak sahaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve turnuvada şimdiye kadar mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao'nın E Grubu'nda Almanya ile oynadığı mücadelede takımına kaptanlığını Leandro Bacuna yaptı.

Iğdır FK'nın sol kanat oyuncusu Ryan Mendes ise İspanya ile 0-0 berabera kalan Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahada yer aldı.

ŞEHRE KATKI SAĞLIYORLAR

Iğdır FK'nın iki oyuncusunun da Dünya Kupası'nda kaptanlık pazubandını taşıması, kulüp adına önemli bir gurur kaynağı oldu. Iğdır FK'nın CEO'su Hikmet Karaman, şunları söyledi:

"İki futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda kaptan olarak mücadele etmesi kulübün kaliteli ve uluslararası seviyede oyuncular transfer edebildiğini göstermesi açısından değerlidir. Bu, gelecekte oyuncu transferleri ve kulübün marka değeri üzerinde olumlu etki yaratır. Bu manada Başkanımız Cantürk beyin ve Algöz holdingin katkısı çok değerli ve önemlidir. 5 ene öncesinde Amatör kümede olan takımımızın bugünkü geldiği durum fevkalade önemlidir. Bacuna ve Mendes şehir açısından bakıldığında ise Iğdır'ın adı normalde Dünya Kupası haberlerinde pek geçmezken, Bacuna ve Mendes sayesinde ulusal ve uluslararası spor haberlerinde anılması şehrin tanıtımına katkı sağlamaktadır."

IĞDIR KAYISISINDAN ENERJİ ALDILAR

Dünya Kupası'nda sahaya çıkan Leandro Bacuna ve Ryan Mendes, yeşil-beyazlı kulübün taraftarlarını da mutlu etti. Iğdır FK'nın taraftarlarından Şener Aksu, "Doğu Anadolu'nun Çukurovası olan Iğdır'ımızda yetişen Iğdır kayısısından enerjisini alan iki futbolcumuz Dünya Kupası'nda milli takımlarının kaptanı olarak görev yapıyor. Bu da Iğdırspor taraftarı olarak bizim için gurur verici. Her iki sporcumuza da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Taraftarlardan Damla Artunç ise "Iğdırspor'un iki oyuncusunun Dünya Kupası'nda kaptanlık yapıyor olması bizim için gurur verici, başarılar diliyorum" dedi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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