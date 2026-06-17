Garcia Gomez, Galatasaray'da devam ediyor!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını üstlenen ve sarı-kırmızılıların son yıllardaki üst üste şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan İspanyol antrenör Ismael Garcia Gomez, kulüpteki görevine devam etme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Gösterdiği performansla Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çeken ve adı teknik direktörlük adayları arasında geçen 37 yaşındaki çalıştırıcı, gelen teklifleri değerlendirdikten sonra tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Teknik direktörlük kariyerine geçiş yapma planları olan Gomez'in, Okan Buruk'un ısrarı ve sarı-kırmızılı yönetimin projesi doğrultusunda önümüzdeki sezon da teknik heyetteki yerini alacağı öğrenildi.
OKAN BURUK EKİBİNİ KORUYOR
Okan Buruk'un, çalışma disiplini ve saha içi analiz yeteneğiyle vazgeçilmezleri arasına giren İspanyol yardımcısıyla çalışmaya devam etmek istediği ve ekibinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği belirtildi.
Futbol dünyasında genç ve vizyoner bir antrenör olarak tanınan Ismael Garcia Gomez, daha önce Chelsea, Brighton ve Saint-Etienne gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde analiz ve antrenörlük departmanlarında görev alarak ciddi bir tecrübe kazandı.
Gösterdiği performansla Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çeken ve adı teknik direktörlük adayları arasında geçen 37 yaşındaki çalıştırıcı, gelen teklifleri değerlendirdikten sonra tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Teknik direktörlük kariyerine geçiş yapma planları olan Gomez'in, Okan Buruk'un ısrarı ve sarı-kırmızılı yönetimin projesi doğrultusunda önümüzdeki sezon da teknik heyetteki yerini alacağı öğrenildi.
OKAN BURUK EKİBİNİ KORUYOR
Okan Buruk'un, çalışma disiplini ve saha içi analiz yeteneğiyle vazgeçilmezleri arasına giren İspanyol yardımcısıyla çalışmaya devam etmek istediği ve ekibinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği belirtildi.
Futbol dünyasında genç ve vizyoner bir antrenör olarak tanınan Ismael Garcia Gomez, daha önce Chelsea, Brighton ve Saint-Etienne gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde analiz ve antrenörlük departmanlarında görev alarak ciddi bir tecrübe kazandı.