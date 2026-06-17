Beşiktaş'a Benjamin Pavard müjdesi

Beşiktaş'a Benjamin Pavard transferinde iyi haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 30 yaşındaki savunma oyuncusu Pavard, geçen sezon kiralandığı Marsilya'dan Inter'e geri döndü.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, takıma geri dönen deneyimli oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
TEKLİFLERİ DİNLİYOR
Beşiktaş dışında başka talipleri de olan Pavard, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
Sağ bek ve stoperde forma giyebilen Fransız oyuncu Pavard, çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Benjamin Pavard'ın, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, takıma geri dönen deneyimli oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
TEKLİFLERİ DİNLİYOR
Beşiktaş dışında başka talipleri de olan Pavard, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
Sağ bek ve stoperde forma giyebilen Fransız oyuncu Pavard, çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Benjamin Pavard'ın, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.