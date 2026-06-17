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Beşiktaş'a Benjamin Pavard müjdesi

Inter, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı yeni sezonda kadroda tutmak istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 12:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Benjamin Pavard müjdesi
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Beşiktaş'a Benjamin Pavard transferinde iyi haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 30 yaşındaki savunma oyuncusu Pavard, geçen sezon kiralandığı Marsilya'dan Inter'e geri döndü.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, takıma geri dönen deneyimli oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

TEKLİFLERİ DİNLİYOR

Beşiktaş dışında başka talipleri de olan Pavard, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Sağ bek ve stoperde forma giyebilen Fransız oyuncu Pavard, çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Benjamin Pavard'ın, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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