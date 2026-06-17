Beşiktaş'tan Abdul Fatawu için yeni hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat bölgesi için öne çıkan isimlerden biri Abdul Fatawu oldu. Siyah-Beyazlı yönetimin, Leicester City forması giyen Ganalı oyuncu için girişimlerini hızlandırmaya hazırlandığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralını da dikkate alan Beşiktaş, genç yaşına rağmen önemli bir tecrübeye sahip olan Fatawu'yu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin yaşadığı sportif ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kadroda ciddi değişiklikler beklenirken, oyuncunun da kariyerine farklı bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. 2028 yılına kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.
BEŞİKTAŞ TAKİPTE
Gana Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden genç yıldızın performansı, Beşiktaş tarafından yakından takip ediliyor.
Öte yandan Fatawu'ya yalnızca Beşiktaş'ın değil, İngiltere'den Everton ile Almanya'dan RB Leipzig'in de ilgi gösterdiği kaydedildi. Siyah-Beyazlılar'ın, Dünya Kupası sona ermeden transferde somut bir ilerleme kaydetmek istediği belirtilirken, yönetimin kısa süre içinde Leicester City'ye yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralını da dikkate alan Beşiktaş, genç yaşına rağmen önemli bir tecrübeye sahip olan Fatawu'yu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin yaşadığı sportif ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kadroda ciddi değişiklikler beklenirken, oyuncunun da kariyerine farklı bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. 2028 yılına kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.
BEŞİKTAŞ TAKİPTE
Gana Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden genç yıldızın performansı, Beşiktaş tarafından yakından takip ediliyor.
Öte yandan Fatawu'ya yalnızca Beşiktaş'ın değil, İngiltere'den Everton ile Almanya'dan RB Leipzig'in de ilgi gösterdiği kaydedildi. Siyah-Beyazlılar'ın, Dünya Kupası sona ermeden transferde somut bir ilerleme kaydetmek istediği belirtilirken, yönetimin kısa süre içinde Leicester City'ye yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.