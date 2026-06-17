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Trabzonspor'dan Ali Habeşoğlu için teklif

Trabzonspor, Bodrum FK forması giyen 21 yaşındaki Ali Habeşoğlu'nun transferi için devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 12:58 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 13:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'dan Ali Habeşoğlu için teklif
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1'inci Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü'nün 21 yaşındaki golcüsü Ali Habeşoğlu'na bir kanca da Trabzonspor'dan geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRABZONSPOR'DAN TEKLİF

Süper Lig ekipleri Göztepe, RAMS Başakşehir, Erzurumspor FK ve Alanyaspor'un yanı sıra Avrupa'dan Westerlo ile Fortonu Sittard'ın listesine aldığı Ali için Trabzonspor devreye girdi.

Bordo-mavililerin transfer görüşmelerine başladığı ve Bodrum FK yönetimine teklif götürdüğü belirtildi.

Yeşil-beyazlılar ise birçok takımın kadrosuna katmak istediği Ali Habeşoğlu'nu satmakta aceleci davranmadığı, tekliflerin daha da yükselmesini beklediği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bodrum FK'ya ise en yüksek teklifi şu ana kadar Göztepe yönetimi yapmıştı. Ancak Bodrum FK şimdilik hiçbir kulübün isteğini kabul etmedi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen pivot santrfor Ali Habeşoğlu geçen sezon ligde 41 maçta 12 gol, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 gol attı.

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