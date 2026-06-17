Haber Tarihi: 17 Haziran 2026 12:11 - Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 12:11

YKS'de Protez Tırnak Yasak mı? 2026 YKS Sınav Kuralları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylar, sınav günü uygulanacak kuralları araştırmaya devam ediyor. Özellikle "YKS'de protez tırnak yasak mı?" sorusu sınava girecek öğrenciler tarafından sıkça gündeme getiriliyor.

YKS'de Protez Tırnak Yasak mı? 2026 YKS Sınav Kuralları
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ÖSYM'nin sınav uygulama kurallarında protez tırnak kullanımına ilişkin genel bir yasak bulunmuyor. Bu nedenle adaylar protez tırnakla sınava giriş yapabiliyor.
ÖSYM'nin yasaklı eşyalar listesinde protez tırnak var mı?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzlarında sınav binalarına alınmayacak eşyalar ayrıntılı şekilde belirtiliyor. Yasaklı eşyalar arasında genellikle:

Cep telefonu
Akıllı saat
Elektronik cihazlar
Kulaklık ve benzeri ekipmanlar
Kamera ve kayıt cihazları

yer alıyor.

Protez tırnak ise yasaklı eşyalar listesinde bulunmuyor.

Sınava girerken nelere dikkat edilmeli?

Adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için ÖSYM tarafından açıklanan kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.


Özellikle:

Kimlik belgesini yanında bulundurmak,
Sınav giriş belgesini kontrol etmek,
Yasaklı eşyaları sınav merkezine getirmemek,
Sınav saatinden önce binada hazır bulunmak

büyük önem taşıyor.

Takı ve aksesuar konusunda kurallar neler?

ÖSYM, sınav güvenliği kapsamında bazı takı ve aksesuarlar konusunda kontrol uygulayabiliyor. Ancak protez tırnaklar günlük kullanım kapsamında değerlendirildiğinden sınava girişe engel oluşturmuyor.

Buna rağmen adayların sınav öncesinde güncel ÖSYM duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

Sonuç: YKS'de Protez Tırnak Yasak mı?

Hayır, YKS'de protez tırnak kullanımıyla ilgili genel bir yasak bulunmuyor. ÖSYM'nin sınav kurallarında protez tırnak yasaklı eşyalar arasında yer almıyor. Adayların sınav günü için resmi kılavuzda belirtilen kurallara uymaları yeterli olacaktır.

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