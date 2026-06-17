17 Haziran
Portekiz-Kongo D. Cumhuriyeti
20:00
17 Haziran
İngiltere-Hırvatistan
23:00
18 Haziran
Gana-Panama
02:00
18 Haziran
Özbekistan-Kolombiya
05:00
17 Haziran
HJK-FC Inter Turku
18:00

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı!

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Şampiyonlar Ligi kurası ve transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 13:41 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 14:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. Fenerbahçe'nin başkan vekili Barış Göktürk, bu eşleşmeyle ilgili HT Spor'da açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Göktürk, "Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir maç yoktur, Fenerbahçe için zor kura yoktur. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkacağız. Takımın omurgası için ekibimiz çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Geçeceğimize inanıyoruz. İnşallah her iki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden ve Fenerbahçe için rakibin önemli olmadığını dile getiren Göktürk, "Fenerbahçe için böyle bir tercih yok, bizim için fark etmez. Her ikisini de geçmekle yükümlüyüz. Hangi takım olduğunun bir önemi yok. Bir üst tur bizi bekliyor diye temenni ediyoruz." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferle ilgili konuşan sarı-lacivertli idareci, "Dünya Kupası'nda bazı oyuncularımız var. Muhtemelen birinci maça yetişemeyeceklerdir diye düşünüyorum ama biz gereken çalışmaları yapıyoruz. Sayın başkanımızın daha önce verdiği talimat doğrultusunda, transfer dönemi başladıktan sonra takımın ana omurgasını oturtacağız. İlk maç öncesi hazır olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Burayı geçmemiz gerekiyor, geçeceğiz." diye konuştu.

Transfer konusunda bir gecikmenin söz konusu olmadığını söyleyen Barış Göktürk, "TFF tarafından açıklanan bir takvim var. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor. Bizim transfer dönemimiz 22 Haziran'da başlıyor dolayısıyla. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Transferlerimiz yetişecek. Özellikle santrfor konusunu sayın başkanımız söylemişti. Fenerbahçe zaten çok kuvvetli bir takım. Geçen sene doğru bir kadro planlaması yapılsa şampiyon olurdu demiştik. Biz bu doğru kadro planlaması ile Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde de ileri taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.