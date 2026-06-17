Walker Kessler, Jazz'in dev teklifini reddetti; Lakers umutlandı

Utah Jazz'in genç pivotu Walker Kessler'ın, kulübün yaklaşık 140 milyon dolar değerindeki beş yıllık sözleşme uzatma teklifini reddettiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Tim MacMahon'un haberine göre bu karar, Kessler ve temsilcilerinin oyuncunun mevcut tekliften çok daha yüksek bir piyasa değerine sahip olduğuna inandığını gösteriyor.
MacMahon'a, Kessler'ın Utah'ta kalmak isteyip istemediği sorulduğunda ise deneyimli gazeteci olumlu yanıt verdi ancak bunun finansal şartların ciddi şekilde iyileştirilmesine bağlı olduğunu belirtti.
Kessler, 2026-27 sezonunda kazanacağı 4.8 milyon dolarlık maaşın ardından kısıtlı serbest oyuncu konumuna gelecek. Taraflar sezon başlamadan önce yeni bir anlaşmaya varamamıştı.
Oyuncunun geleceğine yönelik soru işaretleri büyürken birçok takımın durumu yakından takip etmesi bekleniyor.
NBA muhabiri Evan Sidery'ye göre Los Angeles Lakers bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken ekiplerden biri.
Lakers'ın kısıtlı serbest oyunculuk döneminde agresif bir teklif sunabileceği veya bir "sign-and-trade" anlaşması için devreye girebileceği ifade edildi.
Haberde Lakers'ın Kessler'ı uzun yıllardır hedeflediği ve mevcut durumun bu ilgiyi somut bir hamleye dönüştürebileceği belirtildi.
Los Angeles açısından uyumun oldukça mantıklı olduğu düşünülüyor. Luka Doncic'in kadroya katılması ve takımın gelecekte önemli maaş esnekliğine sahip olması, genç bir savunmacı pivotun eklenmesini daha da değerli hale getiriyor.
Kessler'ın adı yakın zamanda The Zach Lowe Show programında da gündeme geldi.
The Ringer yazarı J. Kyle Mann, Utah pivotunun karmaşık bir sözleşme sürecinden faydalanmak isteyen takımların ilgisini çekebileceğini söyledi.
Mann, "Lig genelinde bazı takımların, değerinin altında kalabilecek ve maaşına kıyasla daha fazla katkı verebilecek oyuncular arayacağını düşünüyorum. Lakers gibi takımların adını duyuyorum.
Ancak Kessler'ın pota koruyuculuğu konusunda ciddi bir potansiyeli var. Bu yüzden piyasasının nasıl oluşacağını görmek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.
Lakers'ın bu yaz önceliklerinden birinin uzun vadeli pivot çözümü bulmak olduğu belirtilirken, Kessler'ın profilinin bu ihtiyaca oldukça uygun olduğu vurgulandı.
Sezonun son bölümünü ameliyat nedeniyle kaçırmasına rağmen Kessler yüksek seviyede üretim göstermeye devam etti.
Genç pivot, sezonu maç başına 14.4 sayı, 10.8 ribaund, 3.0 asist ve 1.8 blok ortalamalarıyla tamamladı. Ayrıca sahadan yüzde 70.3 gibi son derece etkileyici bir isabet oranı yakaladı.
Kessler, boyutu, çember koruma becerisi ve verimliliğiyle NBA'in en umut verici uzun oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
Haberde ayrıca Lakers'ın geçmişte de Kessler'a ciddi ilgi gösterdiği hatırlatıldı.
MacMahon'a, Kessler'ın Utah'ta kalmak isteyip istemediği sorulduğunda ise deneyimli gazeteci olumlu yanıt verdi ancak bunun finansal şartların ciddi şekilde iyileştirilmesine bağlı olduğunu belirtti.
Kessler, 2026-27 sezonunda kazanacağı 4.8 milyon dolarlık maaşın ardından kısıtlı serbest oyuncu konumuna gelecek. Taraflar sezon başlamadan önce yeni bir anlaşmaya varamamıştı.
Oyuncunun geleceğine yönelik soru işaretleri büyürken birçok takımın durumu yakından takip etmesi bekleniyor.
NBA muhabiri Evan Sidery'ye göre Los Angeles Lakers bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken ekiplerden biri.
Lakers'ın kısıtlı serbest oyunculuk döneminde agresif bir teklif sunabileceği veya bir "sign-and-trade" anlaşması için devreye girebileceği ifade edildi.
Haberde Lakers'ın Kessler'ı uzun yıllardır hedeflediği ve mevcut durumun bu ilgiyi somut bir hamleye dönüştürebileceği belirtildi.
Los Angeles açısından uyumun oldukça mantıklı olduğu düşünülüyor. Luka Doncic'in kadroya katılması ve takımın gelecekte önemli maaş esnekliğine sahip olması, genç bir savunmacı pivotun eklenmesini daha da değerli hale getiriyor.
Kessler'ın adı yakın zamanda The Zach Lowe Show programında da gündeme geldi.
The Ringer yazarı J. Kyle Mann, Utah pivotunun karmaşık bir sözleşme sürecinden faydalanmak isteyen takımların ilgisini çekebileceğini söyledi.
Mann, "Lig genelinde bazı takımların, değerinin altında kalabilecek ve maaşına kıyasla daha fazla katkı verebilecek oyuncular arayacağını düşünüyorum. Lakers gibi takımların adını duyuyorum.
Ancak Kessler'ın pota koruyuculuğu konusunda ciddi bir potansiyeli var. Bu yüzden piyasasının nasıl oluşacağını görmek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.
Lakers'ın bu yaz önceliklerinden birinin uzun vadeli pivot çözümü bulmak olduğu belirtilirken, Kessler'ın profilinin bu ihtiyaca oldukça uygun olduğu vurgulandı.
Sezonun son bölümünü ameliyat nedeniyle kaçırmasına rağmen Kessler yüksek seviyede üretim göstermeye devam etti.
Genç pivot, sezonu maç başına 14.4 sayı, 10.8 ribaund, 3.0 asist ve 1.8 blok ortalamalarıyla tamamladı. Ayrıca sahadan yüzde 70.3 gibi son derece etkileyici bir isabet oranı yakaladı.
Kessler, boyutu, çember koruma becerisi ve verimliliğiyle NBA'in en umut verici uzun oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
Haberde ayrıca Lakers'ın geçmişte de Kessler'a ciddi ilgi gösterdiği hatırlatıldı.