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Kocaelispor'de Smolcic için görüşmeler durdu!

Kocaelispor, Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 12:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'de Smolcic için görüşmeler durdu!
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Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, gazetecilere, Smolcic'in nihai transferi için uzun süredir devam eden görüşmelerde kulübün tüm şartları zorlamasına rağmen somut gelişme yaşanmadığını bildirdi.

Kadir Genç, "Futbolcunun kulübümüze nihai transferi için hem asıl kulübüne hem de futbolcuya günümüz ekonomik şartlarında kulübümüzce yapabilecek en azami teklifler yapılmıştır. Yapılan teklifler periyodik olarak arttırılarak futbolcuya ve asıl kulübüne sunulmuştur. Lakin kulübümüzün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek yapılan tekliflerin daha fazla arttırılmamasına karar verilmiş ve bugün itibariyle transfer görüşmeleri durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

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