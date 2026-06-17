2026 NBA Finalleri, 1998'den bu yana en çok izlenen final serisi oldu

New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında oynanan 2026 NBA Finalleri, ABC ve ESPN ekranlarında ortalama 20.6 milyon izleyiciye ulaşarak kanal tarihinin en yüksek final izlenme rakamını elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nielsen Big Data + Panel verilerine göre bu seri, aynı zamanda Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls'un Utah Jazz'ı mağlup ettiği 1998 NBA Finalleri'nden bu yana en çok izlenen NBA Finali olarak kayıtlara geçti.
Serinin beşinci karşılaşması ABC ekranlarında ortalama 24.5 milyon kişi tarafından izlendi. Knicks'in şampiyonluğu garantilediği maçın son bölümlerinde ise anlık izleyici sayısı 33 milyona kadar yükseldi.
Bu rakam, 1998'den bu yana en çok izlenen NBA Finalleri 5. maçı olma özelliğini taşıyor.
Beş maçta sona eren seri, Oklahoma City Thunder'ın Indiana Pacers'ı yedi maç sonunda mağlup ettiği geçen sezonki NBA Finalleri'nin izlenme rakamlarını ikiye katladı.
Böylece NBA Finalleri'nin televizyon izleyici sayısı yıllık bazda yüzde 100 artış göstermiş oldu.
ABC ve ESPN'in final yayınları, serinin oynandığı her gece televizyon dünyasının en çok izlenen programları olurken, erkek ve yetişkin izleyici kategorilerinin tamamında zirvede yer aldı.
Knicks yıldızı Jalen Brunson, seride gösterdiği performansın ardından Final MVP'si seçildi.
Brunson önderliğindeki Knicks, böylece 50 yılı aşkın süren şampiyonluk özlemine son vererek NBA tarihindeki yeni şampiyonluğunu elde etti.
Serinin beşinci karşılaşması ABC ekranlarında ortalama 24.5 milyon kişi tarafından izlendi. Knicks'in şampiyonluğu garantilediği maçın son bölümlerinde ise anlık izleyici sayısı 33 milyona kadar yükseldi.
Bu rakam, 1998'den bu yana en çok izlenen NBA Finalleri 5. maçı olma özelliğini taşıyor.
Beş maçta sona eren seri, Oklahoma City Thunder'ın Indiana Pacers'ı yedi maç sonunda mağlup ettiği geçen sezonki NBA Finalleri'nin izlenme rakamlarını ikiye katladı.
Böylece NBA Finalleri'nin televizyon izleyici sayısı yıllık bazda yüzde 100 artış göstermiş oldu.
ABC ve ESPN'in final yayınları, serinin oynandığı her gece televizyon dünyasının en çok izlenen programları olurken, erkek ve yetişkin izleyici kategorilerinin tamamında zirvede yer aldı.
Knicks yıldızı Jalen Brunson, seride gösterdiği performansın ardından Final MVP'si seçildi.
Brunson önderliğindeki Knicks, böylece 50 yılı aşkın süren şampiyonluk özlemine son vererek NBA tarihindeki yeni şampiyonluğunu elde etti.