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Çin, Almanya'yı nefes kesen maçta geçti!

2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan 2. etap mücadelesinde Çin, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 15:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çin, Almanya'yı nefes kesen maçta geçti!
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2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap karşılaşmasında Çin ile Almanya, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Çin 3-2 kazanarak etapta önemli bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ilk setini 27-25 kaybeden Çin, ikinci sette 25-23'lük skorla dengeyi sağladı. Üçüncü sette Almanya'nın 25-18'lik üstünlüğüne engel olamayan Asya temsilcisi, dördüncü sette 25-20 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Tie-break setinde hata yapmayan Çin, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, turnuvanın en çekişmeli mücadelelerinden biri olurken Çin önemli bir geri dönüşe imza attı.

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