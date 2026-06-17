Çin, Almanya'yı nefes kesen maçta geçti!

2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap karşılaşmasında Çin ile Almanya, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Çin 3-2 kazanarak etapta önemli bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ilk setini 27-25 kaybeden Çin, ikinci sette 25-23'lük skorla dengeyi sağladı. Üçüncü sette Almanya'nın 25-18'lik üstünlüğüne engel olamayan Asya temsilcisi, dördüncü sette 25-20 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Tie-break setinde hata yapmayan Çin, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, turnuvanın en çekişmeli mücadelelerinden biri olurken Çin önemli bir geri dönüşe imza attı.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, turnuvanın en çekişmeli mücadelelerinden biri olurken Çin önemli bir geri dönüşe imza attı.