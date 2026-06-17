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Muğlaspor'da kaptan da yolcu

Bu sezon 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'da ayrılıklar devam ediyor. Takım kaptanı Mehmet Yiğit de kulüpten, yayınladığı veda mesajı ile ayrılışını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 13:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da kaptan da yolcu
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1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da 2'nci Lig'deki Play-Off şampiyonluğuna büyük katkı yapan kaleci İsmet Yumakoğulları ile orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı'nın Erzincanspor'a, Sırat Yeşilördek'in Gebzespor'a gitmesinin ardından takımda ayrılıklar devam ediyor.

Üst ligde kadrosunu önemli oranda yenilemesi beklenen yeşil-beyazlılarda takım kaptanı stoper Mehmet Yiğit de kulübe veda etti. Geçen sezon 31 maçta görev yapan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu yayınladığı veda mesajında, "Sevgili Muğlasporlular, sizlerle birlikte çok güzel, çok zorlu günlerimiz geçti" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mehmet Yiğit mesajında, "Birlikte sevindik birlikte üzüldük. Sonunda herkesin görmezden geldiği kulübümüzü rabbimin izniyle şampiyon yaptık. Herkes elinden geleni yaptı belki ama bu süreçte tüm takım arkadaşlarımın insan üstü çabası için takım kaptanları olarak onlara minnettarım. Başkanımız, kulüp çalışanlarımız ve çalıştığımız hocalarımıza sonsuz teşekkürler. Bugün şampiyon olmanın gururuyla aranızdan ayrılıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz... Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

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