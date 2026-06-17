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Berk Uğurlu'nun annesi: "Oğluma kabul edilemez hakaretler edildi"

Beşiktaş GAİN guardı Berk Uğurlu'nun annesi, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 13:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Berk Uğurlu'nun annesi: 'Oğluma kabul edilemez hakaretler edildi'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, pazartesi günü sahasında ağırladığı Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek final serisinde durumu 1-1'e getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın tecrübeli oyun kurucusu Berk Uğurlu'nun annesi İrem Uğurlu, karşılaşmanın ardından Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

Uğurlu, oğluna maç boyunca 'sistematik bir şekilde mobbing uygulandığını' söyledi:

"Bir Fenerbahçe Kongre Üyesi olarak dünkü utancımı paylaşmak istiyorum. 4,5 yaşında oğlumu Fenerbahçe Dereağzı'na emanet ettim. Yıllar boyunca gösterdiği emek, disiplin ve başarıyla A Takım'a kadar yükseldi. Ay-yıldızlı formayı giyerek A Milli Takım seviyesine ulaştı ve hepimize gurur yaşattı. Ancak dün, kulübüne ve formasına yıllarını vermiş oğluma maç boyunca kabul edilemez hakaretler edildi, ağır küfürler yöneltildi ve sistematik bir şekilde mobbing uygulandı.

Bugün yaşananları gördükten sonra, oraya gelmemekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlıyorum. Sizleri görmemekle ne kadar isabetli davranmışım. Bir evlat yetiştiren, onun hayalleri ve başarısı için yıllarını veren bir aile olarak yaşadığımız hayal kırıklığını tarif etmekte zorlanıyorum. Bu yaşananları ne affedeceğim ne de unutacağım."

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