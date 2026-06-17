Giannis, Celtics'e takaslanması halinde 'sözleşmesini uzatmaya hazır'

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun geleceği hakkındaki spekülasyonlar sürerken, yıldız oyuncunun Boston Celtics'e takas edilmesi halinde uzun vadeli sözleşme uzatmasına sıcak baktığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Brian Windhorst'un aktardığı bilgilere göre Antetokounmpo, Boston'a gönderilmesi durumunda Celtics ile yeni bir sözleşme imzalamaya açık.
Windhorst, "Boston Celtics de Antetokounmpo'nun listesinde yer alıyor. Eğer oraya takas edilirse sözleşmesini uzatmaya istekli olur. Celtics normalde oyuncu temsilcileriyle ve diğer takımlarla bu tarz karmaşık süreçlere girmeyi tercih eden bir organizasyon değildir." ifadelerini kullandı.
Giannis'in mevcut sözleşmesi 2026-27 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Yıldız oyuncunun ayrıca 2027-28 sezonu için 62.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
All NBA Podcast programında konuşan Marc Stein da daha önce Bill Simmons tarafından ortaya atılan Boston iddialarını doğruladı.
Stein, "Eski dostum Bill Simmons bu haberi benden önce verdi. Giannis'in Boston'a ilgisinden ilk bahseden isim oydu ve son iki-üç haftadır duyduklarım, raporunun tamamen doğru olduğunu gösteriyor." dedi.
Bill Simmons ise Celtics'in geçtiğimiz hafta Bucks'a resmi bir teklif yaptığını öne sürdü.
Simmons, "Duyduğum kadarıyla geçtiğimiz hafta bir teklif yaptılar. Teklifin detaylarını veya pakette hangi oyuncuların yer aldığını bilmiyorum ancak bu sürecin içindeler. Açıkçası kenarda kalacaklarını düşünüyordum." ifadelerini kullandı.
Marc Stein'ın haberine göre Boston, Milwaukee'den ayrılması halinde Giannis'in tercih ettiği alternatif adreslerden biri olarak giderek daha fazla öne çıkıyor.
Stein, "Lig içerisindeki kaynaklarla yaptığım görüşmelerde, Antetokounmpo'nun sonunda Miami'ye gitmeyebileceğini düşünen çok sayıda kişiyle konuştum. Mayıs ayının sonlarından beri aktardığımız gibi Boston, Giannis'in yönlendirilmek istediği alternatif destinasyon olarak giderek daha fazla öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Stein ayrıca olası bir takasta Jaylen Brown'ın da gündeme gelebileceğini belirtti.
"Atlanta veya Portland, Jaylen Brown'ı alarak Antetokounmpo'yu Celtics'e götürecek çok takımlı bir takası kolaylaştıran üçüncü takım olmak ister mi? Şu an için en net görünen şey, bu sürecin sonunda açıklığa kavuşmaya çok yakın olduğumuz." dedi.
Deneyimli gazeteci, "13 sezonluk Bucks kariyerinin ardından bu uzun süren hikâyeyi sonlandıracak gerçek bir takasın giderek yaklaştığına dair güçlü bir inanç var." ifadelerini de kullandı.
Öte yandan Windhorst, ESPN'in Get Up programında yaptığı açıklamada Antetokounmpo'nun perde arkasında tercihlerini belli ettiğini söyledi.
"Lig artık bunun gerçekleşeceğine inanıyor. Son 7-10 gün içerisinde görüşmeler ciddi şekilde hızlandı. Giannis'in önceliği Miami Heat oyuncusu olmak yönünde." diyen Windhorst, yıldız oyuncunun sözleşmesinde kalan süre nedeniyle süreç üzerinde belli ölçüde kontrol sahibi olduğunu da vurguladı.
Windhorst ayrıca Heat ve Bucks'ın aylardır görüşmeler yürüttüğünü ancak Milwaukee'nin Miami'nin teklifini yeterli bulmaması nedeniyle anlaşmaya varılamadığını, görüşmelere üçüncü ve dördüncü takımların da dahil olduğunu belirtti.
Windhorst, "Boston Celtics de Antetokounmpo'nun listesinde yer alıyor. Eğer oraya takas edilirse sözleşmesini uzatmaya istekli olur. Celtics normalde oyuncu temsilcileriyle ve diğer takımlarla bu tarz karmaşık süreçlere girmeyi tercih eden bir organizasyon değildir." ifadelerini kullandı.
Giannis'in mevcut sözleşmesi 2026-27 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Yıldız oyuncunun ayrıca 2027-28 sezonu için 62.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
All NBA Podcast programında konuşan Marc Stein da daha önce Bill Simmons tarafından ortaya atılan Boston iddialarını doğruladı.
Stein, "Eski dostum Bill Simmons bu haberi benden önce verdi. Giannis'in Boston'a ilgisinden ilk bahseden isim oydu ve son iki-üç haftadır duyduklarım, raporunun tamamen doğru olduğunu gösteriyor." dedi.
Bill Simmons ise Celtics'in geçtiğimiz hafta Bucks'a resmi bir teklif yaptığını öne sürdü.
Simmons, "Duyduğum kadarıyla geçtiğimiz hafta bir teklif yaptılar. Teklifin detaylarını veya pakette hangi oyuncuların yer aldığını bilmiyorum ancak bu sürecin içindeler. Açıkçası kenarda kalacaklarını düşünüyordum." ifadelerini kullandı.
Marc Stein'ın haberine göre Boston, Milwaukee'den ayrılması halinde Giannis'in tercih ettiği alternatif adreslerden biri olarak giderek daha fazla öne çıkıyor.
Stein, "Lig içerisindeki kaynaklarla yaptığım görüşmelerde, Antetokounmpo'nun sonunda Miami'ye gitmeyebileceğini düşünen çok sayıda kişiyle konuştum. Mayıs ayının sonlarından beri aktardığımız gibi Boston, Giannis'in yönlendirilmek istediği alternatif destinasyon olarak giderek daha fazla öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Stein ayrıca olası bir takasta Jaylen Brown'ın da gündeme gelebileceğini belirtti.
"Atlanta veya Portland, Jaylen Brown'ı alarak Antetokounmpo'yu Celtics'e götürecek çok takımlı bir takası kolaylaştıran üçüncü takım olmak ister mi? Şu an için en net görünen şey, bu sürecin sonunda açıklığa kavuşmaya çok yakın olduğumuz." dedi.
Deneyimli gazeteci, "13 sezonluk Bucks kariyerinin ardından bu uzun süren hikâyeyi sonlandıracak gerçek bir takasın giderek yaklaştığına dair güçlü bir inanç var." ifadelerini de kullandı.
Öte yandan Windhorst, ESPN'in Get Up programında yaptığı açıklamada Antetokounmpo'nun perde arkasında tercihlerini belli ettiğini söyledi.
"Lig artık bunun gerçekleşeceğine inanıyor. Son 7-10 gün içerisinde görüşmeler ciddi şekilde hızlandı. Giannis'in önceliği Miami Heat oyuncusu olmak yönünde." diyen Windhorst, yıldız oyuncunun sözleşmesinde kalan süre nedeniyle süreç üzerinde belli ölçüde kontrol sahibi olduğunu da vurguladı.
Windhorst ayrıca Heat ve Bucks'ın aylardır görüşmeler yürüttüğünü ancak Milwaukee'nin Miami'nin teklifini yeterli bulmaması nedeniyle anlaşmaya varılamadığını, görüşmelere üçüncü ve dördüncü takımların da dahil olduğunu belirtti.