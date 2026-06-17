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Acun Ilıcalı, Galatasaray'dan iki yıldız istiyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray'dan Roland Sallai ve Victor Nelsson'a talip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 11:05 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 11:10
Haber: Milliyet
Acun Ilıcalı, Galatasaray'dan iki yıldız istiyor!
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray'dan iki futbolcuya talip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'de Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'nin, Roland Sallai ve Victor Nelsson'un transferi için harekete geçtiği ifade edildi.

İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde iki futbolcu için Galatasaray'la pazarlıklara başlayacağı ileri sürüldü.

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