Acun Ilıcalı, Galatasaray'dan iki yıldız istiyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray'dan iki futbolcuya talip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere'de Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'nin, Roland Sallai ve Victor Nelsson'un transferi için harekete geçtiği ifade edildi.
İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde iki futbolcu için Galatasaray'la pazarlıklara başlayacağı ileri sürüldü.
İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde iki futbolcu için Galatasaray'la pazarlıklara başlayacağı ileri sürüldü.