Beşiktaş'a Diogo Leite için İngiliz rakip

Beşiktaş, Union Berlin ile sözleşmesi biten stoper Diogo Leite'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın Union Berlin'le olan kontratı ay sonunda bitecek olan Portekizli stoper Diogo Leite'yi transfer etmek için Premier Lig ekibi Leeds United'la rekabet ettiği öğrenildi.
27 yaşındaki futbolcuya bir Suudi ekibinin de ilgi gösterdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
Diogo Leite, Union Berlin'de geçen sezon 25 maçta süre buldu.
27 yaşındaki futbolcuya bir Suudi ekibinin de ilgi gösterdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
Diogo Leite, Union Berlin'de geçen sezon 25 maçta süre buldu.