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Beşiktaş'a Diogo Leite için İngiliz rakip

Beşiktaş, stoper Diogo Leite'nin transferi için Ada'dan Leeds United ile rekabet ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 10:56 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 11:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Diogo Leite için İngiliz rakip
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Beşiktaş, Union Berlin ile sözleşmesi biten stoper Diogo Leite'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın Union Berlin'le olan kontratı ay sonunda bitecek olan Portekizli stoper Diogo Leite'yi transfer etmek için Premier Lig ekibi Leeds United'la rekabet ettiği öğrenildi.

27 yaşındaki futbolcuya bir Suudi ekibinin de ilgi gösterdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Diogo Leite, Union Berlin'de geçen sezon 25 maçta süre buldu.

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