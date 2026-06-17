Jazz, 2. sıra seçimi için Dybantsa, Boozer ve Peterson arasında kararsız

Utah Jazz, iddialara göre gelecek hafta gerçekleştirilecek NBA Draftı'nda sahip olduğu 2. sıra seçimiyle AJ Dybantsa, Cameron Boozer ve Darryn Peterson arasında tercih yapmak konusunda hâlâ net bir karar verebilmiş değil. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre Jazz yönetimi, değerlendirme süreci boyunca üç oyuncunun da farklı alanlarda öne çıkması nedeniyle seçim konusunda "gerçek anlamda kararsız" durumda bulunuyor.
Dybantsa ve Boozer, Utah ile özel bireysel antrenmanlarını tamamladı. Peterson ise bu hafta gerçekleştirmesi planlanan antrenmanını iptal etti. Bunun temel nedeni olarak, genç oyuncunun draftta ilk sıradan seçileceğine inanması gösteriliyor. Draftın ilk sıra hakkı Washington Wizards'a ait bulunurken, üçüncü sırada Memphis Grizzlies seçim yapacak.
Öte yandan Wizards cephesinin de birinci sıradan hangi oyuncuyu seçmeye daha yakın olduğuna dair herhangi bir işaret vermediği belirtiliyor.
Jazz yönetiminin Peterson'ın antrenmana katılmama kararına hazırlıksız yakalanmadığı ve organizasyon içinde, eğer değerlendirmeler sonucunda en iyi oyuncu olarak görülürse onu seçmekten kesinlikle çekinmeyecekleri görüşünün hakim olduğu ifade edildi.
Utah, benzer bir durumu geçtiğimiz yıl da yaşamıştı. Ace Bailey'nin temsilcileri oyuncuyu Washington'a yönlendirmeye çalışmış, ancak Jazz buna rağmen Bailey'yi 5. sıradan seçmekte tereddüt etmemişti.
Bireysel değerlendirmelerde her üç oyuncu da farklı özellikleriyle dikkat çekti.
BYU forması giyen 2.06 metre boyundaki kanat oyuncusu AJ Dybantsa, guard ve forvet pozisyonlarında oynayabilmesine olanak tanıyan sıra dışı fiziksel özellikleri ve çok yönlülüğüyle öne çıkıyor.
Darryn Peterson ise yüksek hacimli skor üretme kapasitesiyle Utah'ın ilgisini çekmiş durumda.
Cameron Boozer ise pas yeteneği, ribaund katkısı ve oyunu okuma becerisiyle organizasyonu etkilemeyi başardı. Ancak Boozer'ın pozisyon olarak Jazz kadrosunda bulunan Jaren Jackson Jr. ve Lauri Markkanen ile benzer özelliklere sahip olması dikkat çekiyor.
Peterson'ın Utah'a uyumunun, draftın üst sıralarında yer alan üç oyuncu arasında en güçlü eşleşme olarak görüldüğü belirtiliyor. Jazz yönetimi, Peterson'ı gerektiğinde oyun kurucu da oynayabilen bir şutör guard olarak değerlendiriyor. Takımın şu anda bu pozisyonda net bir ilk beş oyuncusuna sahip olmaması da Peterson'ın değerini artırıyor.
Bununla birlikte Peterson cephesinde, oyuncunun menajerlik şirketinin Jazz guardı Keyonte George ile aynı olması konusunda bazı çekinceler bulunduğu ifade edildi. Ancak Utah yönetimi, iki oyuncunun sahada sorunsuz şekilde birlikte oynayabileceği konusunda oldukça emin.
Dybantsa ve Boozer, Utah ile özel bireysel antrenmanlarını tamamladı. Peterson ise bu hafta gerçekleştirmesi planlanan antrenmanını iptal etti. Bunun temel nedeni olarak, genç oyuncunun draftta ilk sıradan seçileceğine inanması gösteriliyor. Draftın ilk sıra hakkı Washington Wizards'a ait bulunurken, üçüncü sırada Memphis Grizzlies seçim yapacak.
Öte yandan Wizards cephesinin de birinci sıradan hangi oyuncuyu seçmeye daha yakın olduğuna dair herhangi bir işaret vermediği belirtiliyor.
Jazz yönetiminin Peterson'ın antrenmana katılmama kararına hazırlıksız yakalanmadığı ve organizasyon içinde, eğer değerlendirmeler sonucunda en iyi oyuncu olarak görülürse onu seçmekten kesinlikle çekinmeyecekleri görüşünün hakim olduğu ifade edildi.
Utah, benzer bir durumu geçtiğimiz yıl da yaşamıştı. Ace Bailey'nin temsilcileri oyuncuyu Washington'a yönlendirmeye çalışmış, ancak Jazz buna rağmen Bailey'yi 5. sıradan seçmekte tereddüt etmemişti.
Bireysel değerlendirmelerde her üç oyuncu da farklı özellikleriyle dikkat çekti.
BYU forması giyen 2.06 metre boyundaki kanat oyuncusu AJ Dybantsa, guard ve forvet pozisyonlarında oynayabilmesine olanak tanıyan sıra dışı fiziksel özellikleri ve çok yönlülüğüyle öne çıkıyor.
Darryn Peterson ise yüksek hacimli skor üretme kapasitesiyle Utah'ın ilgisini çekmiş durumda.
Cameron Boozer ise pas yeteneği, ribaund katkısı ve oyunu okuma becerisiyle organizasyonu etkilemeyi başardı. Ancak Boozer'ın pozisyon olarak Jazz kadrosunda bulunan Jaren Jackson Jr. ve Lauri Markkanen ile benzer özelliklere sahip olması dikkat çekiyor.
Peterson'ın Utah'a uyumunun, draftın üst sıralarında yer alan üç oyuncu arasında en güçlü eşleşme olarak görüldüğü belirtiliyor. Jazz yönetimi, Peterson'ı gerektiğinde oyun kurucu da oynayabilen bir şutör guard olarak değerlendiriyor. Takımın şu anda bu pozisyonda net bir ilk beş oyuncusuna sahip olmaması da Peterson'ın değerini artırıyor.
Bununla birlikte Peterson cephesinde, oyuncunun menajerlik şirketinin Jazz guardı Keyonte George ile aynı olması konusunda bazı çekinceler bulunduğu ifade edildi. Ancak Utah yönetimi, iki oyuncunun sahada sorunsuz şekilde birlikte oynayabileceği konusunda oldukça emin.