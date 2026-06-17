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Beşiktaş'a Pierre-Emile Hojbjerg için transfer yanıtı!

Marsilya, orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg için Beşiktaş'tan gelen 10 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Pierre-Emile Hojbjerg için transfer yanıtı!
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Beşiktaş'ın, Marsilya forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg için devreye girdiği iddia edildi.

10 MİLYON EURO'YA RET Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız basınından Media Sportif'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Danimarkalı orta saha oyuncusu için Marsilya'ya 10 milyon euro'luk teklif sundu. Ancak Fransız ekibinin, Hojbjerg'i takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve bu teklifi reddettiği kaydedildi.

ATALANTA DA İSTİYOR

Haberde, Atalanta'nın da 30 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtildi. İtalyan ekibinin, tecrübesi ve liderlik özellikleri nedeniyle Hojbjerg'i orta saha transferinde öncelikli isimlerden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Marsilya'nın oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edilirken, Hojbjerg dosyasının yaz transfer döneminde hareketlenebileceği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

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