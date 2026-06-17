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Fenerbahçe, Podolski'nin sahibi olduğu kulüple eşleşti

Lukas Podolski'nin sahibi olduğu Polonya kulübü Gornik Zabrze, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 13:34 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe, Podolski'nin sahibi olduğu kulüple eşleşti
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray formasını 2015-2017 yılları arasında terleten Lukas Podolski, 2021'de Antalyaspor'dan 'çocukluk aşkım' dediği Gornik Zabrze'ye transfer oldu. Gornik'te 5 yıl boyunca futbol oynayan ve 40 yaşında futbola veda eden Podolski, jübilesinden 1 gün önce kulübün sahibi de oldu.

Geçen sezon sonunda futbola veda eden Lukas Podolski, 8 Aralık 2025'te kulübün hisserdarı olduğunu duyurmuştu.

Önce kulübün yüzde 8.3'lük hissesini alan Podolski, daha sonra en büyük hissedar olan Zabrze Belediyesi'nin kararı ve devretmesiyle 940 bin Euro ödeyerek yüzde 86'lık payla kulübün en büyük hissedarı durumuna geldi ve resmi olarak kulübün sahibi konumuna yükseldi.

Podolski yaptığı değerlendirmede kulübe olan bağlılığını vurgulayarak, "Gornik Zabrze benim kulübüm, memleketim ve futbol ailem. Bu projeye ve arkasındaki insanlara inanıyorum. Kulübün sportif, organizasyonel ve ekonomik anlamda sağlam bir şekilde büyümesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

 

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