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Beşiktaş'ta Kristjan Asllani planı!

Kristjan Asllani'nin 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayan Beşiktaş, daha düşük bir bonservisle 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Inter ile pazarlıklara başlayabilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 11:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Kristjan Asllani planı!
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Beşiktaş, geride kalan sezonda Inter'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kristjan Asllani'nin 11 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmadı. 24 yaşındaki futbolcu, bu gelişme sonrası bonservisinin bulunduğu Inter'e geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter'e geri dönen Asllani, teknik direktör Cristian Chivu'nun planları arasında yer almıyor.

Beşiktaş, bu gelişme sonrası Arnavut orta saha oyuncusu için yeni bir hamlede bulunabilir.

Asllani için 11 milyon euro ödemeyen Beşiktaş, daha düşük bir bonservisle Asllani'nin transferi için Inter'le pazarlıklara başlayabilir.

Beşiktaş'ta 17 maçta süre bulan Kristjan Asllani, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.  

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