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Fenerbahçe, Nathan Ake için indirim bekliyor

Fenerbahçe, Nathan Ake için Manchester City ile bonservis pazarlıklarına başladı. Fenerbahçe, 11 milyon euro isteyen İngilizler ekibinden indirim bekliyor. 31 yaşındaki oyuncuya da yıllık 6 milyon euro maaş önerildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 09:22
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Nathan Ake için indirim bekliyor
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yönetim kurulunun görev dağılımının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Transferden sorumlu yöneticiler, listede yer alan isimlere yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 11 MİLYON EURO BONSERVİS
F.BAHÇE İNDİRİM PEŞİNDE

Manchester City'den Nathan Ake için düğmeye basıldı. İngiliz ekibi, yapılan ilk görüşmede olumlu yaklaştı. City'nin Ake'nin transferine izin verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Hollandalı stoper için bonservis pazarlıklarına başladı. 31 yaşındaki stoper için Manchester City, 11 milyon Euro veya üstü bir teklif bekliyor. Fenerbahçe, bu rakamın altına transferi bitirmek istiyor.



2 YILLIK SÖZLEŞME

Ake'nin menajeriyle yapılan görüşmede senelik 6 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi.

ÖNCELİK AKE

Fenerbahçe'nin stoper transferinde alternatif isimler de belli. Lens ile sözleşmesi biten Malang Sarr ve Atletico Madrid'den Gimenez diğer adaylar olarak listede yer alıyor ancak sarı-lacivertlilerin stoperde önceliği Nathan Ake olacak.



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