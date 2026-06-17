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Real Madrid, Bernardo Silva'yı transfer etti

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid, Bernardo Silva transferini gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 12:05 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 12:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid, Bernardo Silva'yı transfer etti
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İspanya Ligi takımlarından Real Madrid, Bernardo Silva transferini açıkladı.

Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra Real Madrid ile anlaşan Bernardo Silva, İspanyol ekibi ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Galatasaray'ın da ilgilendiği Bernardo Silva için Benfica, Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid iddiaları da gündeme gelmişti.

MOURINHO ISRARCIYDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Bernardo Silva'yı kadrosunda görmeyi çok istemesinin ardından deneyimli futbolcu da yapılan görüşme sonrası teklife olumlu yanıt vererek İspanyol devinin yolunu tuttu.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.



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