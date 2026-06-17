Kayserispor'da 6 ayrılık, 4 isim kalıyor!

SPORX ÖZEL | 1.Lig ekiplerinden Kayserispor'da kadro yapılanması hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporları doğrultusunda futbolcularla görüşmelerini sürdürürken, takımda kalacak ve ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp Başkanı Ali Çamlı'nın, futbolcularla ilgili son durumu teknik ekiple paylaştığı ve yapılacak görüşmelerin ardından kadro planlamasına son şeklinin verileceği öğrenildi. Kayserispor'da Ramazan Civelek ve Miguel Cardoso'nun alacaklarının ödendiği, iki futbolcunun da mevcut sözleşmeleri kapsamında takımda kalacağı belirtildi. Dorukhan Tokgöz ve Semih Güler'in da yeni sezon planlamasında yer aldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekipte Arif Kocaman, Carlos Mane, Nurettin Korkmaz, Ethem Balcı, Abdulsamet Burak ve Burak Kapacak ile yollar ayrıldı. Bu isimlerin yeni sezonda Kayserispor kadrosunda yer almayacağı kesinleşti.
Kaleci mevkisi için Onurcan Piri nin transferin sonuçlanma aşamasına geldiği öğrenildi.
Öte yandan Furkan, Mehdi Bourabia Benasser ve Majid Hosseini'nin durumları ise belirsizliğini koruyor. Yönetimin bu oyuncularla ilgili son kararını teknik heyetin raporu doğrultusunda vereceği bildirildi.
Haber: Faruk Aydemir
Sarı-kırmızılı ekipte Arif Kocaman, Carlos Mane, Nurettin Korkmaz, Ethem Balcı, Abdulsamet Burak ve Burak Kapacak ile yollar ayrıldı. Bu isimlerin yeni sezonda Kayserispor kadrosunda yer almayacağı kesinleşti.
Kaleci mevkisi için Onurcan Piri nin transferin sonuçlanma aşamasına geldiği öğrenildi.
Öte yandan Furkan, Mehdi Bourabia Benasser ve Majid Hosseini'nin durumları ise belirsizliğini koruyor. Yönetimin bu oyuncularla ilgili son kararını teknik heyetin raporu doğrultusunda vereceği bildirildi.
Haber: Faruk Aydemir