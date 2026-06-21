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Nelson Semedo için kritik karar!

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı planlaması kapsamında Nelson Semedo'nun geleceği Dünya Kupası sonrasında netleşecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 09:52 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 09:54
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Nelson Semedo için kritik karar!
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Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerde, 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadroda yer açılması planlanırken, Portekizli futbolcunun durumu mercek altına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR

Başkan Aziz Yıldırım'ın performansından memnun olmadığı Nelson Semedo hakkında nihai karar, Dünya Kupası'nın ardından verilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırlayacağı raporun, oyuncunun geleceğinde belirleyici olacağı ifade edildi.

RAPOR OLUMSUZ OLURSA AYRILIK

32 yaşındaki sağ bekin performansını yakından takip eden teknik heyetin vereceği karar doğrultusunda hareket edilecek. İsmail Kartal'ın Semedo için olumsuz rapor vermesi halinde yönetimin ayrılık seçeneğini değerlendireceği öğrenildi.

KULÜP ARANIYOR

Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de sürece dahil olduğu ve ayrılık kararı çıkması durumunda Portekizli oyuncuya kulüp aranacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin, yabancı kontenjanını daha verimli kullanmak adına kadroda bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

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