Nelson Semedo için kritik karar!

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerde, 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadroda yer açılması planlanırken, Portekizli futbolcunun durumu mercek altına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR
Başkan Aziz Yıldırım'ın performansından memnun olmadığı Nelson Semedo hakkında nihai karar, Dünya Kupası'nın ardından verilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırlayacağı raporun, oyuncunun geleceğinde belirleyici olacağı ifade edildi.
RAPOR OLUMSUZ OLURSA AYRILIK
32 yaşındaki sağ bekin performansını yakından takip eden teknik heyetin vereceği karar doğrultusunda hareket edilecek. İsmail Kartal'ın Semedo için olumsuz rapor vermesi halinde yönetimin ayrılık seçeneğini değerlendireceği öğrenildi.
KULÜP ARANIYOR
Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de sürece dahil olduğu ve ayrılık kararı çıkması durumunda Portekizli oyuncuya kulüp aranacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin, yabancı kontenjanını daha verimli kullanmak adına kadroda bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın performansından memnun olmadığı Nelson Semedo hakkında nihai karar, Dünya Kupası'nın ardından verilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırlayacağı raporun, oyuncunun geleceğinde belirleyici olacağı ifade edildi.
RAPOR OLUMSUZ OLURSA AYRILIK
32 yaşındaki sağ bekin performansını yakından takip eden teknik heyetin vereceği karar doğrultusunda hareket edilecek. İsmail Kartal'ın Semedo için olumsuz rapor vermesi halinde yönetimin ayrılık seçeneğini değerlendireceği öğrenildi.
KULÜP ARANIYOR
Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de sürece dahil olduğu ve ayrılık kararı çıkması durumunda Portekizli oyuncuya kulüp aranacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin, yabancı kontenjanını daha verimli kullanmak adına kadroda bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.