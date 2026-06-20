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Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Çekya'daki sprint yarışında 11. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da gerçekleştirilen MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağının sprint yarışında 11. oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Çekya'daki sprint yarışında 11. oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da gerçekleştirilen MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağının sprint yarışında 11. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapılan yarışın sprint turunda, 18:55.527'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 11. sırada bitirdi.

MotoGP'nin Çekya ayağında ana yarış 21 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

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