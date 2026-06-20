Trabzonspor, Aaron Bibout'u düşünüyor

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulübün değerlendirdiği isimler arasında Genk forması giyen Aaron Bibout'un son dönemde ön plana çıkan adaylardan biri olduğu ifade edildi. Teknik heyetin oyuncuyla ilgili raporları değerlendirdiği ve yönetimin de transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi.
Fırtına'nın santrfor transferi için birden fazla isim üzerinde çalıştığı belirtilirken, Bibout'un son günlerde daha fazla konuşulan oyuncular arasında yer aldığı kaydedildi. Oyuncunun performansı ve potansiyelinin teknik heyet tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
Transfer sürecinin kulüpler arasındaki görüşmelere bağlı olarak şekilleneceği belirtilirken, yönetimin ekonomik planlamayı da dikkate aldığı öğrenildi. Bordo-mavililerin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
Belçika kulübü ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Bibout geçen sezon forma giydiği 44 maçta 16 gol atmıştı.
Fırtına'nın santrfor transferi için birden fazla isim üzerinde çalıştığı belirtilirken, Bibout'un son günlerde daha fazla konuşulan oyuncular arasında yer aldığı kaydedildi. Oyuncunun performansı ve potansiyelinin teknik heyet tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
Transfer sürecinin kulüpler arasındaki görüşmelere bağlı olarak şekilleneceği belirtilirken, yönetimin ekonomik planlamayı da dikkate aldığı öğrenildi. Bordo-mavililerin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
Belçika kulübü ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Bibout geçen sezon forma giydiği 44 maçta 16 gol atmıştı.