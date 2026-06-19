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Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber: Grimaldo

Atletico Madrid, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan İspanyol bek Alejandro Grimaldo ile prensip anlaşmasına vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 19:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber: Grimaldo
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İspanya'da transfer döneminin dikkat çeken gelişmelerinden biri yaşanıyor. La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Alejandro Grimaldo ile prensip anlaşmasına vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Matteo Moretto'nun haberine göre Madrid temsilcisi, deneyimli sol bekle anlaşma sağlarken, şimdi gözünü kulübü Bayer Leverkusen ile yapılacak bonservis görüşmelerine çevirdi. Taraflar arasında resmi pazarlıkların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Geride kalan sezonda Leverkusen formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Grimaldo'nun adı Türkiye'den de iki dev kulüple anılmıştı. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, İspanyol futbolcunun transfer durumunu yakından takip eden takımlar arasında yer alıyordu.

BU SEZON PERFORMANSI

14 kez milli formayı giyen Alejandro Grimaldo, bu sezon Bayer Leverkusen'de boy gösterdiği 46 karşılaşmada, 14 gol ve 12 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Futbola Valencia altyapısında başlayan Grimaldo, 13 yaşında Barcelona'ya transfer olarak Katalan ekibinin alt yaş kategorilerinde 2016 yılına kadar top koşturdu.

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