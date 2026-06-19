Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber: Grimaldo

İspanya'da transfer döneminin dikkat çeken gelişmelerinden biri yaşanıyor. La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Alejandro Grimaldo ile prensip anlaşmasına vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Matteo Moretto'nun haberine göre Madrid temsilcisi, deneyimli sol bekle anlaşma sağlarken, şimdi gözünü kulübü Bayer Leverkusen ile yapılacak bonservis görüşmelerine çevirdi. Taraflar arasında resmi pazarlıkların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
Geride kalan sezonda Leverkusen formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Grimaldo'nun adı Türkiye'den de iki dev kulüple anılmıştı. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, İspanyol futbolcunun transfer durumunu yakından takip eden takımlar arasında yer alıyordu.
BU SEZON PERFORMANSI
14 kez milli formayı giyen Alejandro Grimaldo, bu sezon Bayer Leverkusen'de boy gösterdiği 46 karşılaşmada, 14 gol ve 12 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Futbola Valencia altyapısında başlayan Grimaldo, 13 yaşında Barcelona'ya transfer olarak Katalan ekibinin alt yaş kategorilerinde 2016 yılına kadar top koşturdu.
Geride kalan sezonda Leverkusen formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Grimaldo'nun adı Türkiye'den de iki dev kulüple anılmıştı. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, İspanyol futbolcunun transfer durumunu yakından takip eden takımlar arasında yer alıyordu.
BU SEZON PERFORMANSI
14 kez milli formayı giyen Alejandro Grimaldo, bu sezon Bayer Leverkusen'de boy gösterdiği 46 karşılaşmada, 14 gol ve 12 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Futbola Valencia altyapısında başlayan Grimaldo, 13 yaşında Barcelona'ya transfer olarak Katalan ekibinin alt yaş kategorilerinde 2016 yılına kadar top koşturdu.