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Atina'da sürpriz buluşma! Obradovic ve Panathinaikos

Avrupa basketbolunun efsanevi antrenörlerinden Zeljko Obradovic, Panathinaikos'a dönüş iddialarının gündemde olduğu dönemde Atina'ya geldi. Yunan basını, deneyimli çalıştırıcının kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos ile görüşerek kendisine sunulacak projeyi değerlendireceğini öne sürdü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Atina'da sürpriz buluşma! Obradovic ve Panathinaikos
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Avrupa basketbolunun en başarılı antrenörlerinden biri olan Zeljko Obradovic, son dönemde gündeme gelen Panathinaikos iddialarının gölgesinde Atina'ya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yunan basınında yer alan haberlere göre, deneyimli çalıştırıcının Atina ziyareti, ortaya atılan dönüş söylentilerinden çok daha önce planlanan bir program kapsamında gerçekleşti. Haberde, Obradovic'in kentte bulunduğu süre içerisinde Panathinaikos yöneticileriyle bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Kulübün sahibi Dimitris Giannakopoulos'un, Sırp koçu 14 yıl sonra yeniden Panathinaikos'a döndürmek amacıyla hazırladığı projeyi ve teklifin detaylarını aktaracağı öne sürüldü.

Atina şehir merkezinde bulunan kendisine ait özel konutunda iki ila üç gün kalması beklenen Obradovic'in, daha sonra Sırbistan'a dönmeden önce Ettore Messina ile birlikte, merhum Dusan Ivkovic anısına düzenlenecek antrenörlük seminerine katılacağı ifade edildi.

Öte yandan, kariyerinde dokuz EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcının, 2-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek EuroLeague Başantrenörler Kurulu semineri öncesinde 30 Haziran'da yeniden Yunanistan'a dönmesinin planlandığı belirtildi.

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