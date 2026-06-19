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Caner Erkin'den veda kararı! Futbolu bıraktığını açıkladı

Caner Erkin, 37 yaşında aktif futbol yaşantısına nokta koyduğunu duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 12:44 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 14:13
Haber: Sporx.com
Caner Erkin'den veda kararı! Futbolu bıraktığını açıkladı
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Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bıraktığını duyurdu. Kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor formalarını giyen Caner Erkin, Türk futboluna veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Caner, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

Milli takım formasını da uzun yıllar terleten deneyimli sol bek, kariyeri boyunca Süper Lig şampiyonlukları yaşarken, asistleri ve duran toplardaki etkili performansıyla dikkat çekti.

Futbol kariyerinde yüzlerce resmi maça çıkan Caner Erkin, Türkiye A Milli Takımı'nda da önemli turnuvalarda görev aldı.

KARİYERİNDE İZ BIRAKTI

Profesyonel kariyerine 2004'te Manisaspor'da başlayan Caner Erkin; CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Inter, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor'da forma giydi.

A Milli Futbol Takımı ile 63 maça çıkan Caner, 2 gol kaydetti.

Kariyerinin en başarılı dönemini geçirdiği Fenerbahçe'de 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa olmak üzere 5 kupa sevinci yaşayan Caner Erkin CSKA Moskova'da 2 Rusya Kupası, Beşiktaş'ta ise 1 Süper Lig şampiyonluğuna ortak oldu.

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