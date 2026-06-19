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Beşiktaş'ta üç bölgeye yıldız operasyonu

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda 1 Temmuz'daki Slovakya kampına kadar kaleci, sol bek ve sol kanat takviyelerini tamamlamayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 08:58
Haber: Milliyet
Beşiktaş'ta üç bölgeye yıldız operasyonu
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Takımın başına iki yıllığına Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, yeni sezon planlaması kapsamında transfer sürecinde vites artırdı. Siyah-beyazlı ekip, 27 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak ilk çalışmalarına başlayacak. Üç günlük antrenman sürecinin ardından kafile, 1 Temmuz'da yeni sezon kampı için Slovakya'ya hareket edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İtalyan teknik adamın, kamp sürecine eksik kadroyla girmek istemediği belirtildi. Italiano'nun hazırladığı rapor doğrultusunda, kamp tarihine kadar kaleci, sol bek ve sol kanat transferlerinin sonuçlandırılması talep edildi. Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen'in yürüttüğü çalışmalarda öncelik bu üç bölgeye verildi.

KALEDE BİRİNCİ HEDEF ALEXANDER NÜBEL

Beşiktaş yönetiminin kaleci arayışlarında ilk sırayı Alexander Nübel aldı. Bonservisi Bayern Münih'te bulunan ve geride kalan sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Alman file bekçisi, sergilediği başarılı performansla Almanya Milli Takımı'na da davet edilmişti.

Teknik direktör Italiano'nun tecrübeli kaleciyi kadrosunda görmek istediği kaydedilirken, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano forması giyen Augusto Batalla'nın da alternatif isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

SOL BEK İÇİN OUATTARA HAMLESİ

Siyah-beyazlıların sol bek rotasyonu için gündemine aldığı ismin Monaco forması giyen Kassoum Ouattara olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki Fransız futbolcu için kulübüne satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.

12 MİLYON EURO BEKLENTİSİ VAR

Fransız ekibinin ise genç oyuncu için 12 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu ifade edilirken, Beşiktaş cephesinin bu transferde şartları kendi ekonomik sınırları içinde zorlamadan görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

TROSSARD İÇİN ARSENAL İLE MASAYA OTURULACAK

Sol kanat takviyesi için ise en ciddi adaylardan biri olarak Leandro Trossard belirlendi. Beşiktaş yönetiminin Belçikalı yıldıza resmi teklifini ilettiği ve oyuncu cephesinden olumlu dönüş aldığı öne sürüldü.

Siyah-beyazlı idarecilerin kısa süre içinde İngiliz temsilcisi Arsenal ile pazarlık masasına oturması bekleniyor. Yönetimin temel hedefi, bu önemli transferi Slovakya kampı başlamadan önce resmiyete kavuşturmak.

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