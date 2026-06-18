18 Haziran
Çekya-Güney Afrika
19:00
18 Haziran
İsviçre-Bosna Hersek
22:00
19 Haziran
Kanada-Katar
01:00
19 Haziran
Meksika-Güney Kore
04:00
18 Haziran
IFK Goeteborg-Vaalerenga
18:00

Basketbolda final serisinde 4. maç heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sarı-lacivertliler kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 12:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda final serisinde 4. maç heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş GAİN, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertliler, serinin 3. maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 82-71 yenerek durumu 2-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş GAİN ise yarınki karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk umutlarını son maça taşımaya çalışacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.