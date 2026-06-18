Göztepe'de Henrıque transferi bitme noktasında

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FORVET HATTINA YENİ TAKVİYE

2 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

HENRIQUE SON OLARAK KİRALIK OYNADI

FORVET SAYISI ARTACAK

JEFERSON'A PARTIZAN KANCASI

GEÇEN SEZON 2 GOL ATTI

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, forvet hattına bir takviye daha yapmak için önemli mesafe kat etti. İzmir ekibi, Brezilyalı golcü Andre Henrique transferinde sona yaklaştı.Daha önce İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Göztepe'nin uzun süredir takip ettiği 24 yaşındaki Andre Henrique için kulübü Gremio ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.Kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonucunda Göztepe'nin, Brezilyalı futbolcunun transferini 2 milyon Euro karşılığında bitirme noktasına geldiği ifade edildi. Brezilya basınında yer alan haberlerde de Andre Henrique'nin yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu aktarıldı.Andre Henrique, son olarak Brezilya ekiplerinden Hercilio Luz'da kiralık olarak forma giydi. 24 yaşındaki golcünün transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.Henrique transferinin tamamlanması halinde Göztepe'nin forvet hattındaki oyuncu sayısı 7'ye yükselecek. Sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda yeni transfer Armstrong'un yanı sıra Juan, Janderson, Jeferson, Guilherme Luiz ve Sabra bulunuyor.Öte yandan Sırbistan ekibi Partizan'ın, Jeferson'u kiralamak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Partizan'ın oyuncuyu 1 sezonluğuna kadrosuna katmak istediği, Göztepe yönetiminin de bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.Geçen sezon devre arasında Ponte Preta'dan Göztepe'ye transfer olan Jeferson, sarı-kırmızılı formayla 16 maçta 493 dakika süre aldı. Brezilyalı futbolcu, bu süreçte 2 kez gol sevinci yaşadı.