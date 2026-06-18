Pelicans, Trey Murphy takasına geçmişe göre daha açık yaklaşıyor

New Orleans Pelicans'ın, bu takas döneminde Trey Murphy III konusunda geçmiş yıllara kıyasla daha esnek bir tutum sergilemeye başladığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığı bilgilere göre Pelicans yönetimi, gelecek haftaki NBA Draftı öncesinde ilk tur seçimi elde etmeyi hedefliyor ve bu nedenle Murphy'nin takas görüşmelerindeki erişilebilirliği artmış durumda.
New Orleans daha önce 25 yaşındaki kanat oyuncusu konusunda oldukça katı bir tavır sergiliyordu. Ancak organizasyonun ilk tur draft hakkı elde etme isteği, Murphy'nin önceki yıllara kıyasla daha ulaşılabilir hale gelmesine neden oldu.
Murphy geçen sezon çıktığı 66 maçta 21.5 sayı, 5.7 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37.9 isabet oranı tutturdu.
Başarılı oyuncunun 2029 yazına kadar devam eden dört yıl ve 112 milyon dolar değerinde bir kontratı bulunuyor. Murphy, önümüzdeki sezon 27 milyon dolar kazanacak.
Golden State Warriors'ın da uzun süredir Murphy ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığı belirtiliyor. Warriors yönetimi, Murphy'yi hem oyun sistemlerine uygun bir kanat oyuncusu hem de takımın yaş ortalamasını düşürebilecek önemli bir parça olarak görüyor.
Golden State, 2026 NBA Draftı'nda 11. sıra seçimine sahip ve gelecekteki birinci tur seçim haklarının önemli bölümünü takaslarda kullanabilecek durumda.
New Orleans daha önce 25 yaşındaki kanat oyuncusu konusunda oldukça katı bir tavır sergiliyordu. Ancak organizasyonun ilk tur draft hakkı elde etme isteği, Murphy'nin önceki yıllara kıyasla daha ulaşılabilir hale gelmesine neden oldu.
Murphy geçen sezon çıktığı 66 maçta 21.5 sayı, 5.7 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37.9 isabet oranı tutturdu.
Başarılı oyuncunun 2029 yazına kadar devam eden dört yıl ve 112 milyon dolar değerinde bir kontratı bulunuyor. Murphy, önümüzdeki sezon 27 milyon dolar kazanacak.
Golden State Warriors'ın da uzun süredir Murphy ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığı belirtiliyor. Warriors yönetimi, Murphy'yi hem oyun sistemlerine uygun bir kanat oyuncusu hem de takımın yaş ortalamasını düşürebilecek önemli bir parça olarak görüyor.
Golden State, 2026 NBA Draftı'nda 11. sıra seçimine sahip ve gelecekteki birinci tur seçim haklarının önemli bölümünü takaslarda kullanabilecek durumda.