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Giannis Antetokounmpo takası NBA Draftı sonrasına sarkabilir

Uzun süredir NBA çevrelerinde Giannis Antetokounmpo'nun 23 Haziran'daki NBA Draftı öncesinde takas edileceği yönünde güçlü bir beklenti bulunuyordu. Ancak son gelişmeler, sürecin temmuz ayına kadar uzayabileceğini gösteriyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis Antetokounmpo takası NBA Draftı sonrasına sarkabilir
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Uzun süredir NBA çevrelerinde Giannis Antetokounmpo'nun 23 Haziran'daki NBA Draftı öncesinde takas edileceği yönünde güçlü bir beklenti bulunuyordu. Ancak son gelişmeler, sürecin temmuz ayına kadar uzayabileceğini gösteriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milwaukee Bucks'ın ortak sahiplerinden Jimmy Haslem, yaz döneminin başlarında yaptığı açıklamada Antetokounmpo'nun draft öncesinde ya takas edileceğini ya da kulüple yeni bir sözleşme uzatma konusunda anlaşacağını söylemişti. Bu açıklama, organizasyon için fiili bir son tarih olarak değerlendirilmişti.

Şu ana kadar Giannis için en ciddi iki adayın Miami Heat ve Boston Celtics olduğu düşünülüyor. Ancak Boston'ın ilgisinin seviyesi, aylardır oyuncunun peşinde olan Miami kadar net görünmüyor.

NBA muhabiri Chris Haynes, Sirius XM'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Duyduklarıma göre bu süreç serbest oyuncu dönemine kadar uzayabilir. Hatta temmuz ayına kadar sarkabilir. Bucks organizasyonu bu tarihi kesin bir son tarih olarak görmüyor."

Haynes sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibarıyla Giannis konusunda gerçekten öne çıkan ve ciddi ivme yakalamış takımlar konusunda netleşmiş bir durum yok. Boston, düşündüğümüz kadar güçlü bir aday gibi görünmüyor. Elbette ilgi var ancak şu an itibarıyla Giannis'in onların bir numaralı hedefi olduğuna dair açık bir işaret yok."

"Bu, Celtics'in yarıştan çekildiği anlamına gelmiyor. Temmuz ayında yeni girişimlerde bulunmayacakları anlamına da gelmiyor. Ancak şu anda Giannis'i kadroya katma konusunda tamamen odaklanmış olduklarına dair elimde net bir veri yok."

"Eğer durum buysa tüm spekülasyonlar açısından yeniden başlangıç noktasına dönmüş oluyoruz. Ben hâlâ Giannis'in bu yaz takas edileceğine inanıyorum ancak bunun drafttan önce gerçekleşeceği konusunda artık eskisi kadar emin değilim."

Habere göre Bucks yönetimi, oyuncu temsilcilerine yaptığı görüşmelerde gelecekte birden fazla birinci tur draft hakkını kontrol edeceklerini ima ediyor. Ancak takas drafttan önce tamamlanmazsa Milwaukee'nin olası takas paketlerinde yer alacak seçimlerle hangi oyuncuların seçileceğini önceden bilme şansı olmayacak.

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