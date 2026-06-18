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Ampute futbol liglerinde sezon sona erdi

Ampute futbol liglerinde 2025-2026 sezonu sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 12:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ampute futbol liglerinde sezon sona erdi
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Şahinbey Belediyespor oldu. Ligi Başkent Ampute Futbol Gücü ikinci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1. Lig'de Antalya Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig'de de Uysal Hydraulic Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ve Bursa Ampute Spor Kulübü ise 1. Lig'e çıktı.

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