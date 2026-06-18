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Trabzonspor'un geleceğe yatırımı: Kenan Haroun

Son dönemde kadrosuna kattığı genç yıldızlarla dikkatleri üstüne çeken Trabzonspor, Genk'in genç yıldızı Kenan Haroun ile resmi temaslara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 10:10
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'un geleceğe yatırımı: Kenan Haroun
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Trabzonspor'da geleceğe yatırım niteliğindeki transfer çalışmaları sürerken, Belçika'da forma giyen genç futbolcu Kenan Haroun için girişimlerin hız kazandığı öğrenildi. Oyuncu için teknik direktör Fatih Tekke'nin de olumlu rapor verdiği ve yönetimin KRC Genk ile resmi temaslara imza attığı vurgulandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genk altyapısında yetişen ve son dönemde gösterdiği gelişimle dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, hem fiziksel kapasitesi hem de oyun karakteri nedeniyle Trabzonspor'un radarına girdiği bildirildi. Belçika ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı oyuncu için Trabzonspor kurmayları maliyet ve fiyat araştırmalarına başladı.

Geride bırakılan 2025-26 sezonunu Belçika 2. Ligi'nde Jong Genk formasıyla geçiren Haroun, 24 maçta bin 666 dakika süre alarak 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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