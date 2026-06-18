Yüksel Yıldırım: 'İki teklifi de reddettik'

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Rick van Drongelen ve Marius Mouandilmadji'nin transfer gündemine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Drongelen için Panathinaikos iki kez teklifte bulundu. Ancak rakamları düşük bulduğumuz için iki teklifi de reddettik" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Samsunspor'da transfer gündemi hareketliliğini korurken, Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
"FUAT ÇAPA İLE HER GÜN DİYALOG HALİNDEYİZ"
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer sürecini yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Yıldırım, futbol direktörü Fuat Çapa ile her gün diyalog halinde olduğunu söyleyerek, gündemdeki konularla ilgili bilgi alışverişinin sürdüğünü ifade etti.
PANATHINAIKOS'TAN DRONGELEN İÇİN İKİ TEKLİF
Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un başarılı savunmacısı Rick van Drongelen için Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un iki kez teklif yaptığını açıkladı. Yıldırım, "Drongelen için Panathinaikos iki kez teklifte bulundu. Ancak rakamları düşük bulduğumuz için iki teklifi de reddettik" ifadelerini kullandı.
MARIUS İÇİN RESMİ TEKLİF YOK
Son dönemde transfer iddialarıyla gündeme gelen Marius Mouandilmadji hakkında da konuşan Yüksel Yıldırım, şu anda kulübe resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Başkan Yıldırım, Marius'un durumunu takip ettiklerini ve oyuncunun menajeriyle iletişim halinde olduklarını belirtti. Çadlı forvetin menajerinin bazı kulüplerle temas halinde olduğunu belirten Yıldırım, süreçle ilgili bilgi istediklerini söyledi. Yıldırım, "Marius'un menajeri oyuncu için bazı kulüplerle görüşmeler yapıyor. Biz de kendisinde durumla ilgili bilgi istedik" dedi.
"ŞU ANDA BEKLEMEDEYİZ"
Başkan Yıldırım, Marius'un menajerinden gelecek bilgilendirmeyi beklediklerini ifade etti. Yıldırım, "O da, 'Önümüzdeki hafta sonu ya da ondan sonraki hafta içi durumla ilgili size bilgi vereceğim' dedi. Biz de şu anda beklemedeyiz yani" diye konuştu.
Kırmızı-beyazlı yönetim, yeni sezon öncesi kadro planlamasını dikkatli bir şekilde sürdürüyor. (Samsun Halk)
"FUAT ÇAPA İLE HER GÜN DİYALOG HALİNDEYİZ"
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer sürecini yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Yıldırım, futbol direktörü Fuat Çapa ile her gün diyalog halinde olduğunu söyleyerek, gündemdeki konularla ilgili bilgi alışverişinin sürdüğünü ifade etti.
PANATHINAIKOS'TAN DRONGELEN İÇİN İKİ TEKLİF
Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un başarılı savunmacısı Rick van Drongelen için Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un iki kez teklif yaptığını açıkladı. Yıldırım, "Drongelen için Panathinaikos iki kez teklifte bulundu. Ancak rakamları düşük bulduğumuz için iki teklifi de reddettik" ifadelerini kullandı.
MARIUS İÇİN RESMİ TEKLİF YOK
Son dönemde transfer iddialarıyla gündeme gelen Marius Mouandilmadji hakkında da konuşan Yüksel Yıldırım, şu anda kulübe resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Başkan Yıldırım, Marius'un durumunu takip ettiklerini ve oyuncunun menajeriyle iletişim halinde olduklarını belirtti. Çadlı forvetin menajerinin bazı kulüplerle temas halinde olduğunu belirten Yıldırım, süreçle ilgili bilgi istediklerini söyledi. Yıldırım, "Marius'un menajeri oyuncu için bazı kulüplerle görüşmeler yapıyor. Biz de kendisinde durumla ilgili bilgi istedik" dedi.
"ŞU ANDA BEKLEMEDEYİZ"
Başkan Yıldırım, Marius'un menajerinden gelecek bilgilendirmeyi beklediklerini ifade etti. Yıldırım, "O da, 'Önümüzdeki hafta sonu ya da ondan sonraki hafta içi durumla ilgili size bilgi vereceğim' dedi. Biz de şu anda beklemedeyiz yani" diye konuştu.
Kırmızı-beyazlı yönetim, yeni sezon öncesi kadro planlamasını dikkatli bir şekilde sürdürüyor. (Samsun Halk)