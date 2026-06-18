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Beşiktaş'ta yeni hedef Ladislav Krejci

Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen 27 yaşındaki Çek futbolcu Ladislav Krejci'yi gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 09:13
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta yeni hedef Ladislav Krejci
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Beşiktaş, yaz transfer döneminde Emmanuel Agbadou'nun yanına bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OPSİYON DEVREDE

Bu doğrultuda listeye eklenen son isim Ladislav Krejci oldu.

Wolverhampton'ın sezon başında 22.5 milyon Euro kiralama ve 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun opsiyonu devreye girdi. Ancak Wolves, deneyimli oyuncu ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Diğer yandan da Krejci'nin de takımdan ayrılma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

AGBADOU'DAN BİLGİ ALINDI

Şu anda Dünya Kupası'nda Çekya forması giyen yıldız oyuncunun, organizasyonun bitiminin ardından teklifleri dinleyeceği bildirildi. Siyah-Beyazlılar da Agbadou'dan oyuncu hakkında görüş aldı.

MALİYET ARAŞTIRMASI

Fildişili stoperin, eski takım arkadaşı için olumlu referans verdiği bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş ise bu gelişmelerin ardından maliyet araştırmasına başladı. Kupa sonrasında Krejci için Wolves'un kapısının çalınacağı belirtildi.

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