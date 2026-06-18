Beşiktaş'ta yeni hedef Ladislav Krejci

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Emmanuel Agbadou'nun yanına bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OPSİYON DEVREDE
Bu doğrultuda listeye eklenen son isim Ladislav Krejci oldu.
Wolverhampton'ın sezon başında 22.5 milyon Euro kiralama ve 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun opsiyonu devreye girdi. Ancak Wolves, deneyimli oyuncu ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Diğer yandan da Krejci'nin de takımdan ayrılma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
AGBADOU'DAN BİLGİ ALINDI
Şu anda Dünya Kupası'nda Çekya forması giyen yıldız oyuncunun, organizasyonun bitiminin ardından teklifleri dinleyeceği bildirildi. Siyah-Beyazlılar da Agbadou'dan oyuncu hakkında görüş aldı.
MALİYET ARAŞTIRMASI
Fildişili stoperin, eski takım arkadaşı için olumlu referans verdiği bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş ise bu gelişmelerin ardından maliyet araştırmasına başladı. Kupa sonrasında Krejci için Wolves'un kapısının çalınacağı belirtildi.
Bu doğrultuda listeye eklenen son isim Ladislav Krejci oldu.
Wolverhampton'ın sezon başında 22.5 milyon Euro kiralama ve 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun opsiyonu devreye girdi. Ancak Wolves, deneyimli oyuncu ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Diğer yandan da Krejci'nin de takımdan ayrılma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
AGBADOU'DAN BİLGİ ALINDI
Şu anda Dünya Kupası'nda Çekya forması giyen yıldız oyuncunun, organizasyonun bitiminin ardından teklifleri dinleyeceği bildirildi. Siyah-Beyazlılar da Agbadou'dan oyuncu hakkında görüş aldı.
MALİYET ARAŞTIRMASI
Fildişili stoperin, eski takım arkadaşı için olumlu referans verdiği bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş ise bu gelişmelerin ardından maliyet araştırmasına başladı. Kupa sonrasında Krejci için Wolves'un kapısının çalınacağı belirtildi.