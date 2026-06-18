Fenerbahçe'den Shomurodov hamlesi!

Sarı-lacivertlilerin, RAMS Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov'u transfer listesine aldığı ve Özbek futbolcu için kapsamlı bir rapor hazırladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin, Shomurodov'u yapılacak santrfor transferlerinden bağımsız olarak değerlendirdiği belirtildi.
Hazırlanan raporda 30 yaşındaki futbolcunun yalnızca santrfor değil, forvet arkası ve kanat pozisyonlarında da görev yapabilmesinin önemli bir avantaj olarak görüldüğü kaydedildi.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de yakından tanıdığı Shomurodov için detaylı bir çalışma yapıldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, deneyimli futbolcu için Başakşehir'e sunulacak resmi teklif üzerinde çalıştığı ifade edildi.
SÜPER LİG'İN GOL KRALI
Geride kalan sezonda Başakşehir formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Shomurodov, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 22 gol kaydetti.
Özbek yıldız, Trabzonsporlu Paul Onuachu ile birlikte gol krallığı yarışını zirvede tamamladı.
MOURINHO İLE ÇALIŞTI
2021 yılında Roma'ya transfer olan Shomurodov, İtalyan ekibinde Jose Mourinho ile çalışma fırsatı buldu.
Özbek futbolcu, Portekizli teknik adam yönetiminde 48 karşılaşmada görev alırken 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Shomurodov ayrıca Roma formasıyla UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu da yaşadı.
ÖZBEKİSTAN'IN EN SKORERİ
Milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza atan deneyimli futbolcu, Özbekistan formasıyla çıktığı 92 maçta 44 gol ve 33 asist üretti.
Ülke tarihinin en golcü oyuncusu olan Shomurodov, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.
Hazırlanan raporda 30 yaşındaki futbolcunun yalnızca santrfor değil, forvet arkası ve kanat pozisyonlarında da görev yapabilmesinin önemli bir avantaj olarak görüldüğü kaydedildi.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de yakından tanıdığı Shomurodov için detaylı bir çalışma yapıldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, deneyimli futbolcu için Başakşehir'e sunulacak resmi teklif üzerinde çalıştığı ifade edildi.
SÜPER LİG'İN GOL KRALI
Geride kalan sezonda Başakşehir formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Shomurodov, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 22 gol kaydetti.
Özbek yıldız, Trabzonsporlu Paul Onuachu ile birlikte gol krallığı yarışını zirvede tamamladı.
MOURINHO İLE ÇALIŞTI
2021 yılında Roma'ya transfer olan Shomurodov, İtalyan ekibinde Jose Mourinho ile çalışma fırsatı buldu.
Özbek futbolcu, Portekizli teknik adam yönetiminde 48 karşılaşmada görev alırken 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Shomurodov ayrıca Roma formasıyla UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu da yaşadı.
ÖZBEKİSTAN'IN EN SKORERİ
Milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza atan deneyimli futbolcu, Özbekistan formasıyla çıktığı 92 maçta 44 gol ve 33 asist üretti.
Ülke tarihinin en golcü oyuncusu olan Shomurodov, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.