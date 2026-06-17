Filenin Sultanları, Belçika'ya set vermedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci etabının ilk maçında Belçika ile karşılaştı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazandı.
Milliler, ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek.
1. SET: 25-14
2. SET: 25-13
3. SET: 25-23
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Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazandı.
Milliler, ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek.
1. SET: 25-14
2. SET: 25-13
3. SET: 25-23
DETAYLAR GELİYOR... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE