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Filenin Sultanları, Belçika'ya set vermedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Ankara etabının ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 20:53
Haber: Sporx.com
Filenin Sultanları, Belçika'ya set vermedi!
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci etabının ilk maçında Belçika ile karşılaştı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazandı.

Milliler, ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek.

1. SET: 25-14
2. SET: 25-13
3. SET: 25-23

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