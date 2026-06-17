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Bahçeşehir, İsmet Akpınar'ı takımda tuttu

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, İsmet Akpınar ile sözleşme uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 17:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir, İsmet Akpınar'ı takımda tuttu
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlk kez 2020-2021 sezonunda formamızı giyen ve geçtiğimiz yaz yeniden takımımıza katılan oyuncumuz İsmet Akpınar, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek."

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