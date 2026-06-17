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Trabzonspor'dan UEFA açıklaması: "Tüm riskler ortadan kalktı"

Trabzonspor, UEFA tarafından 2026-2027 sezonunda uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerinin ortadan kalktığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 18:30 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 19:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan UEFA açıklaması: 'Tüm riskler ortadan kalktı'
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Trabzonspor Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve yaptırım risklerinin ortadan kalktığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulübün açıklamasında, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023'te imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiği belirtilerek

"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023'te imzaladığımız yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik.

UEFA tarafından bugün kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştır.

Böylece kulübümüz; anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır."

ifadelerine yer verildi.

 

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