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UEFA'dan Beşiktaş'a müjdeli haber!

Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) birinci dairesi kararıyla uzlaşma anlaşması yükümlülüklerini başarıyla tamamladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 18:39
UEFA'dan Beşiktaş'a müjdeli haber!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) birinci dairesi kararıyla uzlaşma anlaşması yükümlülüklerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRDİ

Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile UEFA arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan Uzlaşma Anlaşması (Settlement Agreement) kapsamında üstlendiği temel yükümlülükleri 2025/2026 sezonu itibariyle yerine getirmiş olması neticesinde; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın (CFCB) Birinci Dairesi tarafından konuya ilişkin 17 Haziran 2026 (bugün) tarihinde ilgili karar tarafımıza tebliğ edilmiştir.

TÜM KISITLAMALAR SONA ERDİ

Söz konusu karara göre:

1. Şirketimiz (Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş), Uzlaşma Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, süreci başarıyla tamamlamıştır.

2. Uzlaşma Anlaşması kapsamında bugüne kadar uygulanmakta olan tüm operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamalar 2026/27 sezonu itibarıyla tamamen sona ermiştir.

Bu karar, Şirketimizin finansal disiplin ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların UEFA nezdinde olumlu karşılık bulduğunu göstermekte olup, Beşiktaş'ın kurumsal yapısının güçlenmesi adına önemli bir dönüm noktasıdır." denildi.

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